Suiza rechaza en referéndum limitar el aumento de la población, según los resultados iniciales

La iniciativa "No a una Suiza de diez millones", que planteaba imponer medidas para frenar el crecimiento demográfico - principalmente a través de más restricciones a la inmigración y al derecho al asilo - si antes de 2050 el país llegaba a los 9,5 millones de habitantes, fue rechazada hoy mediante referéndum.

Propuesta y defendida en solitario por el partido populista Unión Democrática de Centro (UDC), la iniciativa ha sido rechazada por un estrecho margen, según los primeros sondeos difundidos por la televisión pública suiza. El objetivo de la iniciativa, que ha sido objeto de un arduo debate a nivel nacional, era evitar que la población del país sobrepase los diez millones de personas en 2050.

Efecto bola de nieve

El año 2050 todavía está muy lejano, pero el caso es que la iniciativa obligaría al Gobierno a imponer restricciones de residencia y asilo si el número de habitantes rebasara los 9,5 millones antes de esa fecha.

Estas medidas podrían provocar un efecto bola de nieve en las mismas relaciones entre el país y la Unión Europea: a las personas admitidas provisionalmente ya no se les concederían permisos de residencia permanente y la reunificación familiar también se vería restringida.

En cuanto a la inmigración regular, Suiza tendría que renegociar, en una segunda fase, los acuerdos internacionales que contribuyen al crecimiento demográfico, comenzando por su acuerdo de libre circulación de personas con la Unión Europea.