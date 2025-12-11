Rutte avisa de que Europa es el siguiente objetivo de Rusia: "Debemos estar preparados para la magnitud de la guerra que nuestros abuelos soportaron"

En un contexto de escalada en el frente ucraniano, con avances rusos en el este y ataques masivos sobre infraestructuras clave, el secretario de la OTAN Mark Rutte alza la voz para alertar sobre las repercusiones directas en la seguridad europea y de la necesidad de que el continente se arme por una posible escalada bélica que traiga la guerra a los hogares.

Amenaza directa en la frontera OTAN

"Si Putin se saliera con la suya, Ucrania estaría bajo la bota de la ocupación rusa, sus fuerzas presionando contra la larga frontera con la OTAN, y el riesgo significativamente mayor de un ataque armado contra nosotros", declaró Rutte en su discurso. Estas palabras, pronunciadas durante una cumbre en Bruselas, subrayan la proximidad geográfica del conflicto, con Polonia y los países bálticos como primeros en la línea de fuego.

"Requeriría un cambio verdaderamente gigantesco en nuestra disuasión y defensa", añadió, contextualizando la necesidad de reforzar el flanco oriental ante la doctrina militar rusa que ve a la OTAN como amenaza existencial.

Explosión en el gasto militar requerida

Rutte además volvió a señalar que el objetivo de aumentar el presupuesto militar de la Alianza Atlántica debe ser una prioridad máxima para todos los estados miembros, y que todavía hay muchos países que deben aumentar su gasto para poder alcanzar el objetivo.

"La OTAN tendría que aumentar sustancialmente su presencia militar a lo largo del flanco oriental y los Aliados tendrían que ir mucho más lejos y más rápido en el gasto en defensa y la producción", insistió Rutte.

Solo 23 de los 32 miembros cumplen el 2% del PIB, un nivel que califica de obsoleto: "En tal escenario, añoraríamos los días en que el tres coma cinco por ciento del PIB en defensa básica era suficiente". Países como Polonia superan ya el 4%, mientras España ronda el 1,3%, según informes de la Alianza de 2025.

"El conflicto está a nuestra puerta"

"Rusia ha traído la guerra de vuelta a Europa y debemos estar preparados para la magnitud de la guerra que nuestros abuelos y bisabuelos soportaron", advirtió Rutte, pintando un escenario de "destrucción, movilización masiva, millones desplazados, sufrimiento generalizado y pérdidas extremas".

"Imagínelo: un conflicto que alcance cada hogar, cada lugar de trabajo", prosiguió, recordando que "los conflictos ya no se libran a distancia" en el siglo XXI. "Es un pensamiento terrible. Pero si cumplimos con nuestros compromisos, esta es una tragedia que podemos evitar", concluyó, en un llamamiento alineado con la revisión de planes de defensa de la OTAN ante la ofensiva rusa en Járkov.