Registrado un terremoto de magnitud 5,5 al sur de Portugal que se ha sentido también en España y Marruecos

El Instituto Geográfico Nacional (IGN) ha registrado en la madrugada de este lunes un terremoto de magnitud 5,5 en la escala Richter en el Pacífico, al sur de la capital de Portugal, Lisboa.

El organismo ha señalado que el seísmo ha tenido lugar a las 6.11 horas -hora peninsular española, una hora menos en Portugal- a 19 kilómetros de profundidad, según el cálculo revisado publicado en su página web.

El terremoto se ha sentido también en Marruecos y en varios puntos de España, especialmente en Huelva.

Un terremoto poco profundo

Al tener una profundidad muy superficial -de 17.5 km-, el temblor se sintió en una gran región. La poca profundidad del sismo hizo que se sintiera más fuerte cerca del epicentro que lo que sería un terremoto más profundo de magnitud similar.

No se esperan daños o impactos significativos debido a este temblor y por el momento no se ha emitido ninguna alerta en particular.