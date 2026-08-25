Quién es Karen Solomon: la mujer buscada por la muerte de su marido policía aparece muerta tras seis días de búsqueda

La búsqueda de Karen Solomon ha terminado con un desenlace trágico. La Policía de Worcester, en Massachusetts (Estados Unidos), ha localizado un cuerpo que, según las primeras investigaciones, corresponde a la mujer de 58 años que llevaba seis días desaparecida y que era buscada en relación con la muerte de su marido, el agente de policía Kurt Solomon.

El hallazgo se produjo este lunes, 24 de agosto, en una zona boscosa situada detrás del Fairlawn Rehabilitation Hospital, en Worcester. Dos trabajadores del centro que se encontraban caminando por la zona encontraron el cuerpo y avisaron a las autoridades. Cerca de él se localizó también un arma.

¿Qué ocurrió con el marido de Karen Solomon?

La investigación comenzó el pasado 18 de agosto, cuando los servicios de emergencia acudieron al domicilio de los Solomon tras recibir una llamada por una emergencia médica. Allí encontraron muerto a Kurt Solomon, de 57 años, agente del Departamento de Policía de Worcester y veterano con 31 años de servicio. El policía, que se encontraba fuera de servicio, había sufrido una lesión mortal provocada por un objeto cortante.

La investigación llevó a los agentes a centrar su atención en Karen Solomon. La mujer fue vista por última vez en imágenes de una cámara de seguridad caminando en las inmediaciones de la vivienda poco después de que los servicios de emergencia llegaran al domicilio.

Las autoridades iniciaron entonces una búsqueda a gran escala por Worcester y sus alrededores, con la participación de diferentes cuerpos policiales, drones y perros de rastreo. La Policía llegó a advertir de que Solomon podía estar armada y ser peligrosa.

¿Quién era Karen Solomon?

El caso ha generado una especial conmoción en Estados Unidos por el perfil de Karen Solomon. No era una persona ajena al mundo policial. Durante años trabajó precisamente en la defensa de la salud mental de policías y otros profesionales de emergencias.

Solomon fue una de las cofundadoras de First H.E.L.P., una organización dedicada a apoyar a agentes de policía, bomberos y sanitarios, especialmente en cuestiones relacionadas con la salud mental y la prevención del suicidio.

Precisamente por esta trayectoria, la noticia ha causado un fuerte impacto entre personas vinculadas a los cuerpos de seguridad estadounidenses.

Una semana marcada por la búsqueda

Tras la muerte de Kurt Solomon, las autoridades desplegaron un importante dispositivo para localizar a Karen. La búsqueda se concentró especialmente en los alrededores de Coes Pond, una zona en la que había sido vista y donde llegaron a intervenir equipos de buceo, perros y drones.

Finalmente, seis días después de su desaparición, dos trabajadores encontraron el cuerpo en una zona boscosa próxima al centro de rehabilitación Fairlawn. Aunque las autoridades han indicado que todo apunta a un asesinato-suicidio, la investigación continúa para esclarecer exactamente qué ocurrió en el domicilio de la pareja y las circunstancias que rodearon la muerte de ambos.

La familia de los Solomon ha expresado su conmoción por lo ocurrido y ha agradecido el trabajo de los agentes y de todas las personas que participaron durante los días de búsqueda.

Por el momento, las autoridades consideran que las muertes de Karen y Kurt Solomon están relacionadas y trabajan para reconstruir las últimas horas de ambos y determinar qué sucedió en el domicilio de Worcester.