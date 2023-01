Por qué Ucrania pide tanques Leopard para frenar al ejército de Rusia

Alemania ha sido el último país que ha aprobado el envío de tanques Leopard 2 a Ucrania. El país bávaro está dispuesto a autorizar la transferencia al ejército ucraniano de al menos una compañía del modelo "Leopard 2A6", una decisión que puede ser clave para que Kiev haga frente a la invasión rusa.

El Leopard 2 es un carro blindado de combate de fabricación alemana, que tiene una capacidad para cuatro soldados y pueden disparar a blancos a 5.000 metros de distancia, fue el resultado del desarrollo posterior de los conocimientos obtenidos en un proyecto conjunto con EEUU que se interrumpió en 1969.

El desarrollo del Leopard se hizo pensando en batallas frontales con otras divisiones de tanques por lo que el blindado en los lados y en la parte trasera es menos sólido. Pesa cerca de 60 toneladas, puede desarrollar una velocidad cercana a los 70 kilómetros por hora, tiene la capacidad de atravesar zonas inundadas y ríos de hasta 4 metros de profundidad y dispone de un periscopio.

En Alemania se desarrolló el Leopard 2 y en EE. UU. el Abrams. Los Leopard 2 se producen en serie desde 1978, en diversas variantes según las necesidades del cliente, y además se han hecho desde entonces algunas mejoras. El consorcio Kraus-Maffei Wegmann (KMW) ha producido cerca de 3.600 ejemplares. El ejército alemán llegó a tener 2.125 pero a partir de 1990 empezó a reducir sus existencias hasta llegar a los 328 de que dispone actualmente. Mientras que el Leopard 2 es un producto de KMW su principal arma, el cañón, fue desarrollado por Rheinmetall, con lo que en el blindado están involucrados dos de los principales fabricantes de armas de Alemania.

¿Por qué pide Ucrania los tanques Leopard?

Los tanques habían sido desarrollados pensando en la guerra fría y en la eventualidad de una confrontación con las tropas del pacto de Varsovia en los alrededores de la frontera interalemana. Se consideraba que los Leopard, con apoyo de los tanques de defensa Marder, podían detener a los tanques del bloque soviético en un posible combate en terreno llano.

Por ello se habían desarrollado pensando ante todo en la posibilidad de, estando en movimiento, destruir tanques enemigos. Además de un cañón principal el Leopard 2 dispone de dos ametralladoras y un lanzador de granadas de humo.

Ese armamento, según algunos expertos, puede no ser suficiente si se entra en un combate en el que participen no solo tanques enemigos sino también infantería. No obstante, Ucrania ha subrayado estas semanas la importancia de estos carros de combate, los que califica como "estratégicos" para cambiar el curso de la guerra.

Francisco José Gan Pampols, teniente general del Ejército en la reserva, también explicó en La brújula el poder de estos tanques: "Es una plataforma muy poderosa. Tiene protección, tiene alcance, tiene potencia de fuego, tiene mucha precisión, pero jamás actúa solo. Tiene sentido cuando está integrado en lo que se llama el combate interarmas, es decir, necesita infantería protegida, infantería mecanizada protegida que le sirve de apoyo, de protección en algunos casos contra los sistemas de armas, contra carros ligeros".

"El adversario necesita artillería autopropulsada y que tenga capacidad para acción terrestre. Necesita artillería antiaérea que le proporcionen una cobertura aérea de su zona. Necesita zapadores de combate porque si va a hacer una acción ofensiva, necesita superar el conjunto de defensas que el adversario ha instalado, que son campos de minas, fosos, etc. Y además necesita inteligencia y sistemas de mando y control. Es decir, hay que integrarlo en lo que se llama una gran unidad que puede ser acorazada o mecanizada", afirmó el teniente general.

Gan Pampols señaló que, para que sean efectivos, es vital contar con superioridad aérea: "Hay un requisito indispensable que es disponer de superioridad aérea local, porque el peor enemigo para un carro de combate, además de otro carro de combate, son los sistemas, las plataformas aéreas, por ejemplo, los helicópteros de ataque que atacan precisamente en los carros de combate, en sus partes más vulnerables, que son la parte superior de la torre de la cámara de combate y las del compartimento motor".

¿En qué conflictos se han usado los tanques Leopard?

El primer uso de los Leopard 2 en un escenario de guerra real fue en Kosovo, en el marco de la misión de KFOR. Luego Dinamarca y Canadá los emplearon en Afganistán donde, según las fuerzas armadas danesas, mostraron su resistencia ante ataques con minas.

Posteriormente, entre 2016 y 2019, Turquía los usó en el norte de Siria, donde tuvieron dificultades para actuar en zonas urbanas. Los turcos perdieron tres Leopard 2 como consecuencia de ataques laterales.

¿Cuántos tanques Leopard tiene España?

España cuenta con un total de 347 carros de combate 'Leopard', incluido el medio centenar que se encuentra almacenado en Zaragoza desde hace más de una década y cuyo estado, según la ministra de Defensa, Margarita Robles, es "lamentable".

El 'Leopard' llegó a las Fuerzas Armadas por primera vez en el año 1995, cuando se alquiló un total de 108 unidades a Alemania para su uso en las bases españolas. Se trataba de la versión 'Leopard 2A4' y los 108 vehículos fueron comprados definitivamente a Alemania en el año 2005 por un total de 16,2 millones de euros.

Tras años de uso, la mitad de esos carros de combate, más de medio centenar, fueron almacenados en un almacén en Zaragoza a partir del año 2012. En concreto, fueron alojados en el Centro Logístico de Casetas de la Agrupación de Apoyo Logístico nº 41 del Ejército de Tierra.

La idea inicial era su transformación en vehículos especiales de zapadores y en vehículos lanzapuentes, lo que finalmente nunca se materializó y tras una década de almacenamiento su estado se ha deteriorado. Así lo apuntó Robles cuando en verano ya se habló por primera vez de su donación a Ucrania. Según dijo, los vehículos se encontraban en un estado "lamentable" que hacía inviable el traspaso para hacer frente a la ofensiva rusa.

Otros Leopard con los que cuenta España

Además de estos carros de combate, España cuenta con otros 239 vehículos de una versión más moderna, los 'Leopardo 2E', ya fabricados en España por la empresa Santa Bárbara en la fábrica de Alcalá de Guadaira (Sevilla).

Su fabricación se realizó con licencia alemana y los expertos señalan que son mucho más modernos en su sistema de puntería y tiro, estabilización, electrónica y prestaciones. Se trata por ejemplo de los que están desplegados en Letonia desde el año 2017 dentro de la misión de disuasión de la OTAN.

El Gobierno ha evitado hasta ahora posicionarse respecto al debate sobre el envío de estos carros de combate a Ucrania y ha subrayado que cualquier decisión se adoptará en "unidad" y "coordinación" con los aliados internacionales.

"No es necesario un debate público ni enfrentamientos entre los aliados", dijo este lunes Robles en una visita a la Unidad Militar de Emergencias (UME) en pleno debate entre Polonia y Alemania para el envío de los carros de combate.