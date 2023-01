¿Qué papel tendrán los tanques Leopard de Alemania en la guerra de Ucrania?

Francisco José Gan Pampols, teniente general del Ejército en la reserva, explica el poder de estos tanques pero siempre con una serie de condicionantes: "El carro de combate es una plataforma muy poderosa. Tiene protección, tiene alcance, tiene potencia de fuego, tiene mucha precisión, pero jamás actúa solo. Tiene sentido cuando está integrado en lo que se llama el combate interarmas, es decir, necesita infantería protegida, infantería mecanizada protegida que le sirve de apoyo, de protección en algunos casos contra los sistemas de armas, contra carros ligeros".

"El adversario necesita artillería autopropulsada y que tenga capacidad para acción terrestre. Necesita artillería antiaérea que le proporcionen una cobertura aérea de su zona. Necesita zapadores de combate porque si va a hacer una acción ofensiva, necesita superar el conjunto de defensas que el adversario ha instalado, que son campos de minas, fosos, etcétera Y además necesita inteligencia y sistemas de mando y control. Es decir, hay que integrarlo en lo que se llama una gran unidad que puede ser acorazada o mecanizada".

El teniente general señala que para que sean efectivos, es vital contar con superioridad aérea: "Hay un requisito indispensable que es disponer de superioridad aérea local, porque el peor enemigo para un carro de combate, además de otro carro de combate, son los sistemas, las plataformas aéreas, por ejemplo, los helicópteros de ataque que atacan precisamente en los carros de combate, en sus partes más vulnerables, que son la parte superior de la torre de la cámara de combate y las del compartimento motor".

Y como todo tipo de carro de combate, antes de usarlos eficientemente, se requiere de un proceso de formación: "Primero hay que formar a las tripulaciones, la tripulación de un carro como leopardos y tiene un conductor que es una persona que maneja 62 toneladas y media con un sistema motor muy poderoso de más de 1500 caballos, que tiene unos sistemas de arranque para dar marcha atrás que hay que controlar perfectamente. Tiene un tirador que es cierto que está auxiliado por un calculador balístico, que es un ordenador, pero que es un ordenador que, como me ha recordado hoy un compañero de ingeniero de armamento y que este es un ordenador que está programado en el idioma de cada uno de los países, entre otras cosas no? Y que dependiendo del modelo de carro Leopard del que estemos hablando no es compatible con otros carros Leopard"

"Alemania en una situación de mayor compromiso que el resto, porque significaba no sólo que aportaba, sino que levantaba esa reticencia que existía a la utilización de su sistema de armas adquirido por otros países, que siempre hay una cláusula en las adquisiciones en las que hay una reserva de uso. Es decir, nadie que vende un sistema de armas permite su uso contra terceros que pudiera revertir en afectar a los intereses del que no procede, de aquel de quien procede", finaliza.