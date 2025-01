Qué está pasando en Venezuela: últimas noticias de la toma de posesión de Nicolás Maduro

Ángel Víctor Torres acusa al PP de hacer "un uso partidario" de la situación que vive Venezuela

El ministro de Política Territorial y expresidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, afirmó este viernes que el Partido Popular "hace un uso partidario" de la situación que se vive en Venezuela.

Durante una entrevista en Radio Nacional, recogida por Servimedia, Ángel Víctor Torres respondió al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que, en la manifestación de Madrid en apoyo a la democracia en Venezuela, lamentó la ausencia de representantes del Gobierno, y aseveró que el Ejecutivo es "bravo" con los dictadores muertos" y comprensivo con los dictadores vivos.

Torres subrayó que el Gobierno de España "no reconoce el resultado de las elecciones de Venezuela hasta que no conozcamos las actas", y señaló no estará presente en la toma de posesión de Nicolás Maduro.