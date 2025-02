Putin asegura que "nadie" quiere excluir a Ucrania y ataca a la UE: "Ellos mismos son los culpables"

El presidente de Rusia, Vlad√≠mir Putin ha asegurado a los medios de comunicaci√≥n que no entiende la "histeria" de Ucrania por su ausencia en la reuni√≥n entre Estados Unidos y Mosc√ļ porque "nadie" quiere excluir a Kiev en un futuro proceso de negociaci√≥n.

De hecho, Putin ha explicado que Trump le dijo por teléfono cuando hablaron que "Estados Unidos parte de la base de que el proceso de negociación se llevará a cabo con la participación de Rusia y Ucrania".

Adem√°s, ha reiterado que "nadie excluye a Ucrania de este proceso, no hay raz√≥n para reaccionar as√≠ por la reuni√≥n de Rusia y Estados Unidos". El presidente ucraniano, Volod√≠mir Zelenski manifest√≥ el lunes que no aceptar√≠a ning√ļn resultado que saliera de esa reuni√≥n ya que "una negociaci√≥n sobre Ucrania sin Ucrania no tiene ninguna validez".

Putin también ha comentado que los planes de Trump de acabar con la guerra en el menor tiempo posible no serán posibles ya que "se necesitarían seis meses, pero es normal". Del mismo modo ha aprovechado para decir que le "encantaría" reunirse con su homólogo estadounidense, pero que es necesario preparar el terreno para que se obtengan buenos resultados. "No nos hemos visto desde hace mucho tiempo", ha expresado.

Culpa a la Unión Europea

Putin ha aprovechado para culpar a la Unión Europea de la difícil relación con la Administración de Trump. Ha calificado el comportamiento de los líderes europeos como "grosero", mientras que ha alabado la "moderación" de Trump.

"¬ŅQu√© hemos visto durante esta campa√Īa electoral? Todos los l√≠deres europeos, sin excepci√≥n, han intervenido directamente en el proceso electoral. Incluso han llegado a insultar directamente a uno de los candidatos", ha asegurado Putin.

"Ellos mismos son los culpables de lo que est√° sucediendo ahora" ha a√Īadido, al mismo tiempo que ha comparado la situaci√≥n de Rusia a diferencia de Europa. Seg√ļn Putin, Rusia no se ha inmiscuido en las elecciones estadounidenses a pesar de todos los intentos por establecer un "rastro ruso" en el primer mandato de Trump.

"Francamente, me sorprende la contención del nuevamente elegido presidente de EEUU, Trump, hacia sus aliados, quienes, sinceramente, se comportaron de manera grosera. Se comporta de manera bastante educada con ellos" ha subrayado.

Trump llama a Zelenski "dictador" y la UE busca soluciones

Donald Trump ha llamado "dictador" a Zelenski en un comunicado en el que tambi√©n le ha advertido de que puede quedarse sin pa√≠s "si no se mueve r√°pido". Tambi√©n le acus√≥ el martes de la guerra y coment√≥ con iron√≠a las quejas de Zelenski por no estar en la reuni√≥n: "Hoy escuch√©: 'oh, no fuimos invitados'. Bueno, han estado all√≠ durante tres a√Īos, deber√≠an haberlo terminado... nunca deber√≠an haberlo comenzado. Podr√≠an haber llegado a un acuerdo‚ÄĚ.

Trump también ha cargado contra su antecesor Joe Biden. al que ha acusado de no pedir "equiparación" en una guerra que, a su juicio, "es mucho más importante para Europa que para nosotros que tenemos un grande y bonito Océano como separación".

Por su parte, los principales líderes europeos se reunieron el lunes en París convocados por Macron para afrontar una solución conjunta sobre la guerra. Concluyeron que deben mantener una postura unida y que no van a aceptar una paz dictada.

Al mismo tiempo, fuentes diplomáticas han comentado que una de las soluciones que plantea la UE es un fondo de apoyo militar de 6.000 millones de euros a repartir entre los países que se adhieran al acuerdo.