La UE prepara un paquete millonario de ayuda militar para Ucrania ante el acercamiento de Trump y Putin

El acercamiento de Donald Trump a su homólogo ruso Vladímir Putin ha puesto a la UE a trabajar en un paquete de ayuda militar urgente para garantizar la seguridad de Ucrania.

Varias fuentes diplomáticas explican que el Servicio de Acción Exterior de la UE que dirige la Alta Representante, Kaja Kallas, ya ha circulado una propuesta para un fondo de apoyo militar con el que la UE busca reforzar a Kiev de cara a unas próximas negociaciones, que por el momento Washington quiere llevar directamente con Moscú.

El fondo contraía con 6.000 millones de euros en apoyo militar, una cifra que se repartiría según la renta nacional de cada Estado miembro que se adhiera, han informado fuentes europeas conocedoras del primer borrador de la propuesta. En todo caso, señalan que la cuestión será debatida en la mesa de los ministros de Exteriores de los 27 el próximo lunes.

"Sobre más apoyo a Ucrania, debemos hacerlo, pero no sé en que fecha se hará", ha señalado el ministro de Exteriores polaco, Radoslaw Sikorski en declaraciones desde Bruselas.

Negociación de paz solo con el agresor

La cita estará marcada por la decisión de Trump y Putin de sentarse a negociar un alto el fuego en Ucrania y el primer encuentro de altos cargos en Arabia Saudí, que por el momento excluye a ucranianos y europeos. Frente a esto, la UE ha intentado reaccionar con contactos y cumbres informales con los que cerrar filas sobre el apoyo a Ucrania y trazar un plan conjunto para influir en las conversaciones de paz.

De la cumbre de emergencia organizada por el presidente francés, Emmanuel Macron, los líderes salieron con el acuerdo de elevar los presupuestos de defensa tanto a nivel individual como dentro del bloque comunitario, así como con la disposición mantener el apoyo a Kiev y ofrecer garantías de seguridad a Ucrania en función del nivel de apoyo estadounidense.

Putin insinúa que el ataque ucraniano al oleoducto del Caspio fue coordinado por Bruselas

Mientras, el presidente ruso ha sugerido este miércoles en San Petersburgo que el ataque ucraniano a una estación de bombeo del Consorcio del Oleoducto del Caspio (COC), clave para las exportaciones a Europa, fue coordinado por Bruselas.

"Si lo analizamos desde un punto de vista puramente formal, parece algún tipo de acción coordinada. Pero no me lo quiero creer. Es una coincidencia. Es solo que los europeos siguen su propio camino y no prestan atención a lo que está sucediendo. Pero formalmente, si miras lo que está pasando, parece algún tipo de coordinación", insinuó Putin.