Las consecuencias "catastróficas" del bloqueo de Ormuz: "Hay que prepararse para un verano bastante duro"

El director ejecutivo de la Agencia Internacional de la Energía (AIE), Fatih Birol, ha advertido este martes de que, aunque el estrecho de Ormuz se reabriera inmediatamente, será necesario "mucho tiempo" para recuperar una situación normal, y el riesgo por eso es un repunte de la inflación y un freno a la actividad económica.

hará falta mucho tiempo antes de volver a la normalidad, porque hay instalaciones energéticas, petroleras y de otro tipo, muy dañadas

"Aunque mañana se reabriera el estrecho de Ormuz, hará falta mucho tiempo antes de volver a la normalidad, porque hay instalaciones energéticas, petroleras y de otro tipo, muy dañadas" en el golfo Pérsico, destacó Birol en una entrevista a la emisora France Inter.

Recuperación de forma progresiva

Preguntado sobre los dos años que había estimado él mismo como el tiempo necesario para recuperar la actividad previa a la guerra en las instalaciones energéticas del golfo Pérsico, confirmó esa estimación, pero puntualizando que todo se hará de forma progresiva.

El responsable de la AIE —organización creada en 1974 en reacción a la primera crisis petrolera que reúne a la mayor parte de los países de la OCDE— insistió en que la actual es "la mayor crisis de la historia" en términos de energía porque no afecta solo al suministro de petróleo, sino también al gas, a los fertilizantes o a los productos petroquímicos.

"Va a frenar el crecimiento económico y cuanto más dure, más difícil va a ser", señaló antes de hacer hincapié en que afectará particularmente a países en desarrollo, por los que está más inquieto que por los europeos, porque en muchos casos se van a ver confrontados a "una espiral de deuda" que pesará sobre las próximas generaciones.

En su informe mensual sobre el mercado del petróleo publicado el pasado día 14, la AIE señaló que la producción de petróleo en el mundo sufrió un desplome de 10,1 millones de barriles diarios (mb/d) en marzo por la guerra en Oriente Medio, lo que constituye la mayor caída de la historia.

Y el bloqueo del estrecho de Ormuz acarreó pérdidas en las exportaciones de petróleo desde el golfo Pérsico de 13 mb/d, que se tienen que compensar en parte recurriendo a las reservas, que están bajando. Una situación que ha llevado a la agencia a revisar fuertemente a la baja sus previsiones sobre la demanda de petróleo.

Birol confirmó que "por el momento, Rusia sale bien parada" de esta crisis porque sus ingresos petroleros se duplicaron en marzo, gracias sobre todo al tirón del precio del petróleo y en menor medida al incremento de sus exportaciones.

El comisario de Transporte de la UE avisa de consecuencias "catastróficas"

El comisario europeo de Transporte y Turismo Sostenibles, Apostolos Tzitzikostas, aseguró este martes que "la única salida" a las "turbulencias" en Oriente Medio es la diplomacia y advirtió de que, sin una libertad de navegación permanente, las consecuencias serán "catastróficas".

"La única salida a esta turbulencia es la diplomacia. Sin una libertad permanente de navegación, las consecuencias serán catastróficas", dijo el comisario en rueda de prensa tras una videoconferencia con los ministros de Transporte de los países de la Unión.

Un verano "bastante duro"

Además, el comisario de Vivienda y Energía de la Unión Europea, Dan Jorgensen, ha alertado este martes de que hay que prepararse para un verano "bastante duro" por las consecuencias de la guerra en Irán, ya que considera que el mercado mundial está bajo una presión extrema.

Volar será más caro y, en algunos casos, incluso podríamos ver cancelaciones

"Volar será más caro y, en algunos casos, incluso podríamos ver cancelaciones. Esto debe ser una gran llamada de atención. Debe mostrarnos que la transición hacia fuentes de energía renovables es absolutamente necesaria", ha dicho en una entrevista en 'La Vanguardia'.

Así, ha expresado que cree que los precios se mantendrán altos durante bastante tiempo y que "incluso si mañana se declara la paz, nos esperan semanas, meses y hasta años difíciles en lo que respecta a los precios de la energía" porque la infraestructura de gas natural de Oriente Próximo, especialmente la de Qatar, ha sufrido un retroceso tal que tardará años en recuperarse.