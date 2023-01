La Policía de Estados Unidos localiza al posible autor del tiroteo masivo en Monterey Park

La Policía de Estados Unidos ha confirmado que ha localizado a un posible autor del tiroteo masivo que ha tenido lugar en Monterey Park, una localidad situada cerca de Los Ángeles. En el ataque han muerto diez personas y otras diez han resultado heridas.

El tiroteo ha tenido lugar a las 22.22 hora local del sábado (06.22 GMT de hoy) en una sala de baile de Monterey Park donde se estaba celebrando el Año Nuevo chino. Además, los agentes estudian si el ataque está relacionada con un incidente ha tenido lugar poco después en el suburbio de Alhambra, al norte de Monterey Park, en otra sala de baile y en el que los presentes consiguieron desarmar al agresor, que huyó sin disparar.

Los agentes hallaron una furgoneta blanca que coincide con la descripción que han hecho algunos testigos del vehículo en el que huyó el autor del tiroteo. Según explica el comisario Robert Luna, hay una persona dentro.

El comisario ha apuntado: "No conocemos su estado, pero vamos a manejar esto de la manera más segura posible para tratar de identificar a esa persona. ¿Podría ser nuestro sospechoso? Posiblemente pero en este punto, si hacemos nuestro trabajo correctamente, no solo analizamos esa situación o escenario, sino que nos aseguramos de que examinamos todas y cada una de las posibilidades".

Un hombre asiático de entre 30 y 50 años

Las autoridades han confirmado que el presunto autor de los hechos es un hombre asiático, que podría tener entre 30 y 50 años, según las descripciones de los testigos.

En la foto que se ha difundido por la Policía, el sospechoso lleva una chaqueta de piel, gafas y gorro. Y se alertaba de que podría estar "armado" y ser "peligroso".