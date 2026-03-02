Paco Marhuenda: "Es una gran noticia lo que ha hecho Trump e Israel, ya era hora de acabar con un dictador sanguinario"

Durante el programa de Más de Uno de hoy, los tertulianos abordaron la escalada de tensiones en Oriente Medio y el papel de potencias como Estados Unidos e Israel frente al régimen iraní. Por su parte, Paco Marhuenda ha expresado su satisfacción con el movimiento de Trump y Netanyahu frente al régimen de los ayatolás.

El periodista indagó en la actuación del expresidente estadounidense Donald Trump y la presión internacional sobre Irán, al que calificó como un "régimen dictatorial y desestabilizador". Durante su intervención, sostuvo que el país persa ha sido durante años un factor clave en la inestabilidad regional, señalando su apoyo a grupos como Hamás y Hezbolá. "No olvidemos que hace cuatro días murieron decenas de miles de iraníes, asesinados brutalmente, así como detenciones, condenas ejemplares... Eso es lo que está pasando en Irán", explica Marhuenda.

"El lado correcto de la historia"

Marhuenda también afirmó que el régimen iraní persigue a disidentes y mantiene un sistema político teocrático sin democracia efectiva. En ese contexto, defendió que la comunidad internacional se posicione "del lado correcto de la historia" frente a una dictadura.

A su vez, expuso cómo hay una tendencia por parte de ciudadanos americanos al aislacionismo, que podría haber cambiado el rumbo de la historia: "Este aislacionismo estuvo a punto, en la Segunda Guerra Mundial, de impedir la actuación de Roosevelt y del ejército americano para liberar Europa, así como en la Primera Guerra Mundial con las tropas al mando del general Pershing".

El tertuliano añadió que Irán se encuentra cada vez más aislado en el plano internacional, con apoyos limitados principalmente a Rusia. Asimismo, durante el debate se criticó la postura del Gobierno español. Marhuenda acusó al Ejecutivo de Pedro Sánchez de mantener una posición ambigua respecto a Irán debido a la influencia de sus socios políticos, mencionando a Podemos.

La tertulia concluyó señalando que la situación podría derivar en una mayor escalada militar si continúan las tensiones en la región, especialmente ante la capacidad militar de Estados Unidos e Israel y el progresivo aislamiento del régimen iraní.