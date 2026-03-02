La operación de la CIA contra Mohammad Mosaddeq, el germen del conflicto entre Estados Unidos e Irán

Estados Unidos e Israel han atacado Irán y han matado al ayatolá Jameneí, en una operación conjunta sin precedentes. Ambos líderes han justificado esta operación con la idea de acabar con el programa nuclear de Irán, aunque este país siempre ha dicho que los avances en esta materia perseguían fines pacíficos.

La enemistad entre Estados Unidos e Irán viene de lejos. En 1979 ambos países rompieron relaciones tras la Revolución Iraní. Activistas estudiantiles entraron en la embajada estadounidense en Teherán y secuestraron a 52 diplomáticos y ciudadanos americanos como protesta por la decisión de Washington de admitir al entonces derrocado monarca iraní, Mohammad Reza Pahlavi, para recibir atención médica. Si bien, antes de esto ocurrió otro hecho.

La importancia de Mohammad Mosaddeq

Jameneí fue nombrado presidente en 1981 y en 1989 fue elegido como sucesor de Jomeini, su sucesor. Antes de Jomeini estaba en el poder el sha Mohammad Reza y antes de él, Mohammad Mosaddeq, con el que empezó todo.

Mosaddeq fue el primer ministro nacionalista de Irán. Su mandato fue muy breve, apenas dos años (1951-1953) porque fue derrocado por una operación conjunta de la CIA y el M16. Resulta que Mosaddeq quería lograr la independencia económica y política de Irán y plantar cara a la influencia británica bajo la que estaba el país en esos momentos.

Para ello tomó la decisión de nacionalizar el petróleo, que hasta ese momento estaba controlado por la compañía británica Anglo-Iranian Oil Company (AIOC). Esta dejaba muy pocos beneficios a Irán, por lo que Mossaddeq, que estaba al frente de la comisión de petróleo del Parlamento, impulsó una ley en 1951 para nacionalizar la industria petrolera.

La ley fue aprobada por unanimidad e Irán expulsó a la AIOC. La respuesta por parte de Reino Unido fue embargar y bloquear las exportaciones iraníes, lo que sumió al país en una profunda crisis económica, con una alta tasa de desempleo. Mientras tanto, en el mundo estaba dividido en dos, porque la Guerra Fría ya había estallado. Irán mantuvo una posición neutral.

La operación TPAJAX conjunta entre la CIA y el M16

Así las cosas, Estados Unidos intentó mediar entre ambos países para evitar que la nacionalización del petróleo afectara a otros países, aunque siempre se mantuvo del lado británico. Entretanto, Mossaddeq fue destituido, pero las masivas protestas populares le devolvieron al poder.

En esta nueva etapa -a partir de 1952- intentó reestructurar la economía para que el país dependiera menos del petróleo, algo que desde Washington veían inviable e inestable, políticamente hablando; creían que el país iba a colapsar. En ese momento hubo un cambio de poder en EEUU y fue elegido como presidente Dwight Eisenhower, quien dio luz verde a la financiación de un golpe de Estado contra Mosaddeq.

Además, como Moesaddeq había aumentado su poder, convirtiéndose en un mandatario autoritario que hacía y deshacía a su antojo, a Estados Unidos le sirvió como justificación a ojos de los demás y para lanzar campañas de desinformación y propaganda en su contra.

Así se gestó la operación Boot -nombre británico-, o Ajax -nombre estadounidense-, un golpe de Estado encubierto y organizado entre la CIA y el M16 para derribar al gobierno elegido por Mosaddeq y reforzar la monarquía del Sha Mohammad Reza Pahlavi. En ella participaron también grupos paramilitares y líderes tribales como los qashqai -una confederación tribal nómada del suroeste de Irán-.

Tras varios días de intentos fallidos y movilización callejera, el 19 de agosto de 1953, las unidades militares y los opositores lograron el control de puntos clave en Teherán, la residencia de Mosaddeq fue atacada y el gobierno cayó. Posteriormente, Mosaddeq fue detenido, juzgado por un tribunal militar acusado de traición y condenado. Tras salir de la cárcel, permaneció en arresto domiciliario hasta su muerte.