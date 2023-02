La Ópera de Hannover despide al director de ballet por restregar heces de perro en la cara de un periodista

La Ópera Estatal de Hannover ha anunciado que rescindirá el contrato del director de ballet Marco Goecke después de que untara con heces de perro la cara de un periodista tras enfadarse por sus reiteradas críticas. El ataque del director se produjo el sábado durante el intervalo de un estreno en el teatro de la ópera. El agredido es el crítico de danza Wiebke Hüster, del diario alemán, Frankfurter Allgemeine Zeitung.

"Las acciones irresponsables de Marco Goecke han perturbado profundamente a la audiencia, irritado al público, violado todos los principios de la casa y dañado enormemente la reputación de la Ópera Estatal de Hannover", ha lamentado el teatro en un comunicado.

La gerencia del teatro le había pedido a Goecke que se disculpara y se explicara. Más tarde, Goecke emitió un comunicado en el que describía su comportamiento como "absolutamente inaceptable", y alegaba que había actuado "en el calor del momento" mientras sufría de "tensión nerviosa" como resultado de dos estrenos.

No se disculpó por usar heces de perro y acusó al periodista de escribir "a menudo críticas desagradables". "Me disculpo por el hecho de que finalmente exploté, pero también pido cierta comprensión por las razones que me llevaron a hacerlo". Tanto el ataque como la tibia disculpa han recibido multitud de críticas. La alcaldesa de Hanover, Belit Onay, ha intervenido para señalar que los ataques a la libertad de prensa no pueden tener cabida en la ciudad.

La directora del teatro, Laura Berman, ha confirmado que el contrato con Goecke se disolverá con efecto inmediato de mutuo acuerdo y que se le permitirá acceder a las instalaciones por el momento.