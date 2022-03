Olena, la profesora que compartió su testimonio en 'Más de uno', sale de Ucrania: "Lo más importante es salvar a los hijos"

Olena Bratel continúa explicando en Onda Cero cómo está viviendo la guerra en Ucrania que comenzó hace trece días con la entrada de las tropas rusas en el país. En 'Más de uno' la profesora de español contó que se había tenido que refugiar en el sótano de un colegio de Kiev con sus dos hijos, de 5 y 11 años, para protegerse de los bombardeos rusos que estaban asediando la ciudad.

Sin embargo, ante el avance de las tropas rusas por el país y el aumento de los ataques en Kiev, Olena y sus hijos se tuvieron que marchar de la capital para refugiarse en un pueblo cercano y ahora, cuenta aliviada cómo ha conseguido cruzar la frontera hacia Polonia.

Por fin puedo dormir tranquila porque mis hijos están a salvo

Bratel asegura finalmente puede "dormir tranquila" porque sus hijos están a salvo. Y relata cómo les han atendido al otro lado de la frontera, con té caliente y galletas, mientras esperan a que unos amigos les vayan a buscar.

Me duele el corazón al pensar que nuestros padres están allí y no sabemos qué les va a pasar

Aún así, Olena Bratel no puede evitar acordarse de la parte de su familia que se ha quedado en Ucrania: "Me duele el corazón al pensar que nuestros padres están allí y no sabemos qué les va a pasar". Pero alega que "por el momento es más importante salvar a los hijos", algo que se alegra al reconocer que lo ha conseguido.