"Estamos en un refugio, en una escuela, en un sótano y a las 4:24 ha habido una explosión muy grande", comienza contando Olena Bratel en 'Más de uno'. Es profesora de español en Kiev y cuenta así cómo vive la segunda jornada de bombardeos: "Había un misil que cayó en una casa en mi barrio, donde está mi casa. Menos mal que hemos podido salir de allí a tiempo. No sé cómo está mi casa. Luego se oyó otra explosión. Ahora están diciendo que los tanques están entrando, están muy cerca. Había gente que estaba escondida en los refugios que salieron en la dirección opuesta a donde están los tanques. Estamos aquí esperando lo peor, la verdad".

Se encuentra con sus hijos en un refugio de un colegio al no tener la posibilidad de dejar la ciudad: "No hay mucha gente porque es una escuela pequeña y la mayoría de la gente ya salió de la ciudad. A mí me despertó mi padre a las 7 de la mañana diciéndome que había que salir de la ciudad, pero como no tengo coche y estoy sola con dos niños de 11 y 5 años, no pudimos salir. La gente estaba como loca saliendo de la ciudad, comprándolo todo en los supermercados, farmacias. Y al ver que a las 9 se tranquilizó, nos quedamos en casa tranquilos. A las 16 había un anuncio de un posible ataque aéreo y dijeron que estuviéramos pendientes de las sirenas y los de las escuelas dijeron que podíamos refugiarnos aquí. No somos muchas familias aquí, no hablamos mucho, la gente está muy tensa. No hay muchos niños, pero ellos no están muy nerviosos. Las noticias son súper alarmantes. No sé qué puedo hacer más, los niños no lo merecen. Necesito salvar a mis hijos".

Sobre la actitud de Europa, reconoce que Ucrania no tiene la fuerza para parar la invasión por sí sola: "Europa necesita pararle. Que es imposible, nuestras fuerzas armadas hacen lo que pueden. Solamente lo que dice Europa de las sanciones, parece que no le importa nada, hay que ayudarnos. Están en Chernobil y no sé qué están haciendo allí. Si hay una explosión allí, contaminarán toda Europa porque hay cosas radioactivas debajo de la tierra".

¿Cómo explica Olena a sus hijos de 11 y 5 años el conflicto en Ucrania? La profesora admite que se pasan "toda la noche hablando" y respondiendo a preguntas sin saber lo que va a ocurrir: "Toda la noche hablando, abrazándonos, me decía que qué iba a pasar, su corazón latía a una velocidad tremenda, les explico que estamos en los lugares más seguros. Como hasta el último momento no pudimos creer que una guerra de este tipo podía pasar, todo el mundo hacía vida normal. Yo iba al trabajo, todo el mundo también".