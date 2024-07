Meloni defiende la libertad de información en Italia en una carta enviada a Von der Leyen

La libertad de información no está en peligro en Italia y el Gobierno no ha llevado a cabo "ninguna interferencia en el gobierno de RAI", la televisión pública, asegura la primera ministra, Giorgia Meloni, en una carta enviada a la presidenta de la Comisión Europea (CE), Úrsula Von der Leyen, en respuesta al informe europeo sobre el Estado de derecho.

"Por primera vez el contenido de ese documento ha sido distorsionado para uso político por algunos en un intento de atacar al Gobierno italiano. Algunos incluso han llegado a afirmar que el Estado de derecho en Italia estaría en peligro" o "la libertad de información", especialmente en RAI, indica Meloni en la misiva, publicada este domingo por los medios locales.

El Gobierno de la líder ultraderechista ha sido acusado por la oposición de censura y de utilizar los medios públicos en su beneficio, en particular la RAI, mientras su principal sindicato, Usigrai, convocó en mayo pasado una huelga para "defender su autonomía e independencia" del "control de la política".

Según Meloni, se trata de "ataques torpes y pretenciosos que sólo pueden haber tenido lugar en el contexto desolador del uso recurrente de noticias falsas que cada vez más contaminan el debate en Europa" y lamenta que ni siquiera el informe de la UE "se haya librado de los profesionales de la desinformación y la mistificación".

La jefa del Ejecutivo se extiende en particular sobre la RAI, al asegurar que no ha habido "ninguna interferencia política en el gobierno" de la cadena pública y sobre las dimisiones de periodistas anunciadas por el cambio en la línea editorial de la cadena, Meloni dice que son "una dinámica que en cualquier caso no se puede atribuir al actual Gobierno" porque "las relaciones laborales se han interrumpido debido a la dinámica normal del mercado".

En relación con las críticas a la modificación del reglamento de intervenciones en campaña electoral, que acabó con el límite de tiempo de las intervenciones televisivas de políticos con cargos institucionales en los pasados comicios europeos, Meloni destaca que fue declarada legal por la Autoridad Garante de las comunicaciones.

"Confirmo todos los esfuerzos para asegurar en Italia y en Europa el pleno respeto de los valores fundacionales de la Unión Europea y el asiduo compromiso para hacer progresar a Italia en el ámbito de la libre información, la lucha contra las noticias falsas y el pluralismo del servicio público de radio y televisión después de décadas de descarada agitación política", concluye Meloni.

En mayo pasado, los periodistas de la cadena pública fueron a la huelga para "defender su autonomía e independencia" del "control de la política" y de "los intentos de censura", mientras la oposición política ha acusado a la dirección de haber convertido la RAI en "Telemeloni".

Y una delegación el Consorcio europeo en defensa de la libertad de prensa en la UE, el Media Freedom Rapid Response (MFRR), visitó de urgencia el país por "el grave empeoramiento" de la situación de los medios y ante "la creciente presión sobre la libertad de prensa en Italia".