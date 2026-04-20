Masacre en Luisiana: Shamar Elkins, el exsoldado con problemas mentales que ha matado a sus siete hijos y a otro niño en EEUU

Las autoridades de Luisiana identificaron este domingo al autor del tiroteo más mortífero en Estados Unidos desde 2024, que acabó con la vida de ocho menores de edad, y que, según las autoridades, era el padre de siete de las víctimas.

El suceso tuvo lugar la madrugada de este domingo en Shreveport, una ciudad del interior de casi 200.000 habitantes, y acabó con el tirador muerto durante un intercambio de disparos con la Policía después de una persecución que terminó en la localidad vecina.

El agresor fue identificado como Shamar Elkins, el padre de siete de los ocho menores fallecidos, según confirmó la Policía local a varios medios estadounidenses.

Problemas mentales y antecedentes

Shamar Elkins era un exsoldado con problemas mentales y antecedentes. Elkins sirvió a la Guardia Nacional de Luisiana desde 2013 hasta 2020. En la carrera militar no pasó del rango de soldado raso y nunca fue desplegado.

Según recoge el diario 'ABC' en 2019 fue arrestado después de disparar contra un coche después de que el conductor le apuntara con otra arma y se diera a la fuga. En 2016 también fue detenido, pero en esa ocasión, por conducir bajo los efectos del alcohol.

Diez días antes del tiroteo, Elkins había publicado en Facebook un mensaje en el que pedía a Dios que le ayudase a guardar su mente y sus emociones: "Querido Dios, hoy te pido que me ayudes a cuidar de mi mente y mis emociones. Cuando la negatividad me aceche, recuérdame que diga: Esto no me pertenece a mí, en el nombre de Jesús".

La petición de divorcio de su mujer, posible detonante de su brote homicida

Una de las heridas en el tiroteo es Shaneiqua Pugh, esposa de Elkins, con la que llevaba casado dos años. Según han explicado familiares de Elkins al 'New York Times' Elkins tenía problemas de salud mental y había expresado pensamientos suicidas recientemente. Además, aseguraron que la petición de divorcio por parte de ella le sumió en "pensamientos oscuros".

La Policía lo describió inicialmente como "un altercado doméstico".

Este es el tiroteo más mortífero en Estados Unidos desde 2024, según datos del Gun Violence Archive, una organización sin fines de lucro estadounidense que recopila los datos de todos los incidentes de violencia armada en el país.