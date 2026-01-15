Marta García Aller se pregunta qué puede hacer Europa ante Trump 'el Conquistador': "El precio de confrontarlo puede ser muy alto"

La reunión de 50 minutos entre Dinamarca y EEUU para ver si a Trump le dejan comprar Groenlandia no ha ido bien. Es lo malo de empeñarse en volver al siglo XIX, cuando comprar trocitos del mapa con gente dentro era habitual, solo que con armas del siglo XXI. Pero tampoco ha ido del todo mal la reunión. Al menos nadie ha invadido nada nuevo. Todavía.

Donald Trump sigue empeñado en anexionarse Groenlandia por las buenas o por las malas. Dinamarca le ha dicho todo lo diplomáticamente que puede que no está en venta. Pero cuando el hombre que maneja el ejército más poderoso del mundo actúa como un alunicero esto no tranquiliza demasiado.

El Gobierno danés, de momento, ha anunciado un refuerzo de la presencia militar en Groenlandia. Circulan memes sobre esto que muestran un gran desembarco de fichas de lego para rodear la isla. Antes los rusos tenían que esforzarse en desestabilizar Occidente. Desde que ha vuelto Trump, ya se encarga él solito.

¿Y qué puede hacer Europa? Algo ha cambiado estos días con la repentina incursión militar estadounidense en Venezuela. La amenaza de Trump hacerse con Groenlandia de una manera o de otra ya no se ve como una ocurrencia, ni una fanfarronería.

Es una amenaza directa a la seguridad nacional de un país de la UE y de la OTAN de 6 millones de habitantes que obviamente poco puede hacer él solo para defenderse, pero que tampoco puede tolerar que Estados Unidos le amenace con anexionarse parte de su territorio ignorando a sus habitantes.

Pero Dinamarca no está sola. Está en la UE. ¿Reaccionará Europa? La duda está en si a Trump se le disuade más haciéndole la pelota o plantándole cara. Y lo de la pelota no está funcionando. Algunos analistas dicen que Europa debería ofrecerle a Groenlandia ingresar la UE para arroparla más. Otros abogan por romper relaciones con EEUU e imponer sanciones comerciales y hasta replantearnos sus bases militares.

El precio de confrontar a Trump puede ser muy alto. El precio de no hacerlo, también.

¿Moraleja?

Con Trump, el Conquistador

El riesgo es cada vez mayor