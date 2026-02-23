Marta García Aller destaca el cuarto aniversario de la invasión de Ucrania: "Que siga este horror es tremendo"

Mañana se cumplen cuatro años de la invasión rusa a Ucrania. Ayer Rusia lanzó cientos de drones y casi 50 misiles. Continúan silbando los cohetes, el sonido de las alarmas y las explosiones. Cuatro años son muchos años. Y muchos muertos. Más de 100.000 ucranianos. Y muchos desplazados (unos seis millones dentro del país). Más el exilio (cuatro millones de refugiados), la mayoría mujeres y niños. Cuatro años después, los niños ya no son tan niños.

Cómo se iban a imaginar cuando huían en esos trenes que iban al oeste que la guerra duraría tanto. Taras Viazovchenko sacó a su esposa y sus dos hijos de Irpin, el 3 de marzo del 22. Ahora viven en Suiza. Él se quedó en Ucrania, pero los ha visitado una vez. Dice que los niños hablan francés entre ellos, y ya no los entiende. Antes de la invasión, Viazovchenko era profesor de yoga. Al principio, ayudaba a la gente a escapar. Luego se dedicó a identificar cientos de cadáveres en Irpin y en Bucha en fosas comunes. Lo cuenta Massa Gessen en The New York Times.

Pero Ucrania ha ido desapareciendo de los informativos. Alberto Rojas, relata desde Jarkiv que el frente sigue siendo una picadora de carne. Que estamos en el momento en el que más militares y civiles mueren allí. Con cientos de muertos y mutilados cada 24 horas. Y habla de Vita, una ucraniana de 82 años que cada día va a limpiar la foto de su hijo en el cementerio de Jarkiv, aunque haga 20 grados bajo cero.

Recordamos mejor las historias que los números. Y las reuniones. De una que hay hoy en Bruselas depende la próxima ronda de sanciones a Moscú. Y van 20 ya. El Kremlin no ha cumplido ningún objetivo del 24 de febrero de 2022. Trump tampoco consiguió ponerle fin en 24 horas, como prometió. Desde que es presidente de EEUU, los ataques rusos a Ucrania han aumentado. La "operación militar especial" de Putin, que iba a durar tres días, esta semana entra en su quinto año de guerra.

¿Moraleja?

Ucrania sigue resistiendo,

que siga este horror es tremendo