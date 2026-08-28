Localizado uno de los tres españoles desaparecidos en Nepal

Uno de los tres ciudadanos españoles que figuraban como desaparecidos tras la riada que ha golpeado el norte de Nepal ha sido localizado, según ha informado la Junta de Turismo de Nepal (NTB) en su último boletín.

El organismo oficial ha incluido a uno de los españoles en el apartado de personas rescatadas, mientras mantiene a otros dos ciudadanos españoles en la lista de personas desaparecidas o en paradero desconocido. Por el momento, no se han ofrecido detalles sobre la identidad del español localizado ni sobre las circunstancias en las que ha sido encontrado.

La noticia supone un avance positivo después de que el Ministerio de Asuntos Exteriores español redujera este viernes de cuatro a tres el número de ciudadanos españoles cuyo paradero se desconocía tras la catástrofe. La Embajada de España en Nueva Delhi, el Consulado Honorario de España en Nepal y el Consulado General de España en Pekín mantienen las gestiones con las autoridades locales para tratar de localizar al resto.

Horas antes de conocerse la localización de uno de ellos, el Gobierno de Nepal había difundido una lista con los nombres de más de 600 turistas considerados desaparecidos o fuera de contacto.

La información de las autoridades nepalíes llegó después de que el jueves el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, confirmara que había cuatro españoles sin localizar en la zona afectada. Este viernes, Exteriores rebajó la cifra a tres, sin precisar entonces que uno de ellos ya hubiera sido localizado.

Una catástrofe que deja cientos de muertos

Las inundaciones y corrimientos de tierra se produjeron el miércoles en el norte de Nepal, cerca de la frontera con el Tíbet, después de la crecida del río Bhotekoshi. Las primeras investigaciones apuntan al colapso de un glaciar como posible desencadenante de la enorme avalancha de hielo, barro y escombros que arrasó numerosas infraestructuras y localidades.

El balance de víctimas continúa aumentando. Nepal ha elevado este viernes a 538 los fallecidos y mantiene a cientos de personas desaparecidas, mientras los equipos de emergencia continúan trabajando en las zonas más afectadas. Además, existe preocupación por la posible formación de nuevos desbordamientos debido a la acumulación de agua y escombros en varios cauces.

Las labores de rescate se están viendo dificultadas por los daños provocados en carreteras y puentes y por el riesgo de nuevas inundaciones. Las autoridades mantienen la vigilancia sobre varios lagos de barrera formados por los materiales arrastrados por la riada, ante la posibilidad de que puedan desbordarse.

Por el momento, dos españoles continúan desaparecidos, mientras Exteriores y las autoridades nepalíes siguen trabajando para determinar el paradero de ambos.