Las impactantes imágenes de los restos de la avioneta estrellada en Perú: hay 13 muertos y dos son españoles

Trece personas, entre ellas dos turistas españoles, han perdido este sábado la vida en Perú al estrellarse la avioneta en la que viajaban. Los pasajeros iban camino de sobrevolar las famosas Líneas de Nazca. Entre los fallecidos están los dos tripulantes de la aeronave, de nacionalidad peruana, además de siete italianos integrantes de dos familias y dos alemanes, según han informado las autoridades peruanas.

El accidente ocurrió poco después del despegue

El accidente se produjo en torno a las 13:00 hora local (18:00 GMT) a dos kilómetros aproximadamente del aeropuerto de Nazca, después de que la avioneta, de la compañía Aerodiana, hubiese despegado en torno al mediodía del aeropuerto de Pisco, en la región de Ica, con el objetivo de sobrevolar los geoglifos de las Líneas de Nazca.

En un comunicado, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones explicó que cuando la nave, una Cessna Gran Caravan C-208 con capacidad para 12 pasajeros, sobrevolaba las cercanías de la localidad de Socos, en el distrito de Pueblo Nuevo, la tripulación reportó una situación de emergencia a la torre de control del aeródromo de Nazca. Después de ello se perdió todo tipo de contacto radial.

Inmediatamente después, el personal de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), los bomberos aeronáuticos y la Policía Nacional se movilizaron a la zona y confirmaron que no se encontro ningún superviviente.

Se desconocen las causas del accidente

La presidenta de Perú, Keiko Fujimori, dijo a los periodistas que lamentaba profundamente el accidente. "El ministro de Transportes y Comunicaciones está realizando la investigación correspondiente y el canciller está comunicando a los consulados de los ciudadanos extranjeros que han perdido la vida".

Asimismo, la jefa de Estado añadió que se está evaluando la clausura temporal del aeropuerto del que partió la avioneta de la empresa Aerodiana. Por su parte, la Fiscalía indicó que el fiscal provincial Hugo Umiña se trasladó de inmediato a la zona y dispuso el levantamiento de los cuerpos.

Aerodiana se compromete a "colaborar con total responsabilidad"

La compañía Aerodiana expresó su profundo pesar por el accidente y extendió sus condolencias y solidaridad a los familiares de los fallecidos, además de acompañar su dolor "con respeto y absoluta disposición para brindar el apoyo que corresponda".

La empresa añadió que a lo largo de sus 18 años de operación han mantenido un compromiso permanente con la seguridad de sus pasajeros y tripulantes, razón por la cual señaló que este hecho los "afecta profundamente" y reafirmó su disposición de colaborar con total responsabilidad en todo lo que sea requerido por las autoridades.