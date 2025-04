Dolors Montserrat nombrada nueva secretaria general del Partido Popular Europeo

La portavoz del Partido Popular (PP) español en el Parlamento Europeo, Dolors Montserrat, fue confirmada este miércoles como nueva secretaria general del Partido Popular Europeo (PPE), número dos de la formación comunitaria y mano derecha del reelegido presidente, el alemán Manfred Weber, que renovó su cargo para los próximos tres años este martes. La española recibió 518 votos a favor de los 562 emitidos, además de 40 en contra y cuatro votos en blanco o no válidos, lo que supone un apoyo del 93% de los delegados con derecho a voto en el congreso del PPE en Valencia, que concluye hoy.

En la votación no había ningún otro candidato al tratarse de una nominación personal del propio Weber, que en las últimas semanas ha elogiado la figura de Montserrat y su papel en la campaña de las elecciones europeas de 2024 en el que el PP llegó a casi duplicar su número de escaños en la Eurocámara respecto a la legislatura anterior (22 frente a 13).

En su discurso de agradecimiento, del que pronunció partes en español, inglés, francés, alemán e italiano, transmitió a la ciudad anfitriona de Valencia que, al cumplirse seis meses de las devastadoras inundaciones que dejaron más de 200 muertos en octubre, Europa "no olvida, no abandona y no deja a nadie atrás". La popular se presentó ante el congreso "como catalana, española y europea": "Cataluña me mostró que el nacionalismo puede envenenar una tierra maravillosa. España, que la unidad es el refugio y la solución a todos los problemas. Europa me ha enseñado el valor de la paz y la solidaridad", aseguró.

"Asumo el cargo de secretaria general del Partido Popular Europeo con honor y responsabilidad. Y, sobre todo, con una profunda convicción: Europa solo existirá si sigue siendo libre", urgió. Con Montserrat, la secretaría general del partido vuelve a manos españolas después de que Antonio López Istúriz ocupara este cargo durante dos décadas, entre 2002 y 2022, y que antes de él lo hiciera Alejandro Agag en los dos años previos. Además, por primera vez en la historia del partido, una mujer ostentará este cargo, al que Weber quiere dar un tinte más político en busca de una nueva narrativa para que los democristianos europeos afronten la nueva incertidumbre geopolítica global.

Además de su nuevo cargo en el partido, Montserrat mantendrá la vicepresidencia del grupo europarlamentario popular y su papel como miembro del comité ejecutivo nacional del PP, pero dejará la jefatura de la delegación española en los populares del Parlamento Europeo, que pasará a manos de Esteban González Pons en próximos días.

El PPE eligió también a sus vicepresidentes para los próximos tres años: el primer ministro finlandés, Petteri Orpo; el ministro de Exteriores italiano, Antonio Tajani; el titular de Exteriores portugués, Paulo Rangel; el viceprimer ministro griego, Kostis Chatzidakis; los comisarios europeos Dubravka Suica (Croacia) y Magnus Brunner (Austria), y los eurodiputados David McAllister (Alemania), Siegfried Muresan (Rumanía) y Andrzej Halicki (Polonia), así como la excomisaria europea Mairead McGuinness (Irlanda).