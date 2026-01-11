Claves para entender las protestas en Irán que amenazan con tumbar al régimen: qué las diferencia de las de 2022

La República Islámica de Irán vive uno de sus momentos más críticos a raíz de las manifestaciones que sacuden el país desde el pasado 28 de diciembre. Lo que comenzó como una protesta económica impulsada por los comerciantes del Gran Bazar de Teherán, se ha tornado en manifestaciones contra la política del Gobierno, que respondió desplegando a sus fuerzas de seguridad.

¿Cómo comenzaron las protestas?

Los 'bazaaris' han desempeñado un papel fundamental en las protestas, ya que han sido ellos quienes las han iniciado. ¿El motivo? Las fallidas políticas económicas del Gobierno que incrementaron de manera brutal la inflación en el país y desplomaron la moneda nacional, el rial.

Hace unas semanas, aumentó la preocupación por los elevados precios de productos básicos como el aceite o el pollo, que se dispararon en cuestión de días. Incluso, algunos de ellos llegaron a desaparecer de los comercios.

Además, el Banco Central decidió finalizar un programa de acceso a dólares estadounidenses más baratos por parte de algunos comerciantes, lo que llevó a otro aumento de los precios.

Esto fue lo que inició las protestas de los 'bazaaris'. Tras días de tensión, el Gobierno intentó de manera poco efectiva poner fin a ellas ofreciendo una ayuda de siete dólares al mes mientras reconocía que el Ejecutivo "por sí solo" no podría poner fin al problema.

¿Quiénes son los 'bazaaris' y por qué preocupa su posición en las protestas?

Según explica CNN, los 'bazaaris' siempre han sido leales al régimen y son una poderosa fuerza de cambio en la historia de Irán. Con la Revolución Islámica de 1979, se pusieron de parte de los clérigos, lo que contribuyó a la caída del sha y al éxito del ayatolá Jomeini.

Arang Keshavarzian, profesor asociado de Estudios de Medio Oriente e Islámicos en la Universidad de Nueva York, explicó en CNN que "durante más de 100 años de historia iraní, los 'bazaaris' han sido actores clave en todos los movimientos políticos importantes de Irán. Muchos observadores creen que son algunos de los más leales a la República Islámica".

¿Qué magnitud tienen y en qué se diferencian de los disturbios de 2022?

Las protestas actuales son las más grandes que ha vivido Irán desde las que sacudieron el país en 2022, tras el asesinato de Mahsa Amini, de 22 años, que fue detenida y torturada por la policía religiosa por no llevar correctamente el hiyab.

Su asesinato provocó el nacimiento de 'Mujer, Vida, Libertad', un movimiento feminista que se extendió por todo el mundo convirtiéndose en un grito desesperado de protesta contra la opresión contra las mujeres ejercida por el régimen. La brutal represión puso fin a las protestas provocando la muerte de cientos de personas, entre ellas, niños.

¿Cuál es la diferencia con las protestas actuales? Numerosos analistas ven en estas manifestaciones el principio de un cambio que puede llegar a producirse finalmente en Irán. "Estas protestas, sea cual sea el resultado, sin duda dañarán aún más la ya fracturada legitimidad de un Estado que, en mi opinión, se encuentra al final de su vida", ha afirmado Sanam Vakil, directora del Programa de Medio Oriente y Norte de África de Chatham House a CNN.

Dina Esfandiary, responsable de Medio Oriente de Bloomberg Economics, también dijo al mismo medio que se había llegado a un "punto de ebullición" y que preveía que la República Islámica de "hoy probablemente no existirá en 2027": "Creo que va a haber algún cambio".

Trump ofrece su ayuda para "liberar" Irán

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha ofrecido su ayuda para "liberar" Irán, en un nuevo mensaje de respaldo a los manifestantes: "Irán busca la libertad, quizás como nunca antes. ¡Estados Unidos está listo para ayudar! Presidente Donald J. Trump", ha manifestado el mandatario norteamericano en su plataforma Truth Social.

Este domingo, se ha conocido que Trump considera nuevas acciones militares y que ha mantenido conversaciones preliminares sobre ellas ante las crecientes protestas en el país.

El mandatario ha sostenido charlas sobre múltiples opciones para atacar Irán, incluyendo bombardeos, pero aún no ha decidido algo definitivo, según las fuentes anónimas citadas por Axios, The New York Times, The Wall Street Journal y el Washington Post.

"Todas las opciones están sobre la mesa para el presidente Trump, pero ninguna decisión se ha tomado", indicó uno de los funcionarios a Axios.

Mientras, Irán ha advertido a EEUU e Israel de que serán "objetivos legítimos" en caso de cualquier ataque al país. El presidente del parlamento iraní, Mohamed Baqer Qalibaf, lo hizo durante una sesión abierta del Parlamento en la jornada de hoy en respuesta a la ola de protestas que vive la República Islámica desde el pasado 28 de diciembre, según el canal iraní de televisión Press TV.

El político iraní recomendó al presidente estadounidense, Donald Trump, desconfiar "de los consejos que reciba sobre un ataque a Irán" y extendió sus advertencias a los aliados de los Estados Unidos en la región.