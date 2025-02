Cuál es el plan de Trump para Gaza al que la comunidad internacional ha mostrado su rechazo frontal

El plan sobre Gaza de Donald Trump para asumir el control (y la propiedad) de la franja, convertirla en la nueva Riviera de Oriente Próximo previa expulsión de los casi dos millones de habitantes palestinos ha conseguido unir a casi toda la comunidad internacional en su contra, aunque con diferentes grados de rechazo.

La Casa Blanca ha matizado estas últimas horas alguna de los planteamientos que hizo el presidente y que han provocado un rechazo, prácticamente unánime, a escala planetaria. Una de ellas es la del desplazamiento forzoso de los gazatíes permanente. Ahora hablan de un desplazamiento temporal y niegan que la idea que manejen sea la de desplegar militares en la zona.

Para Marcos Rubio, el nuevo jefe de la diplomacia estadounidense, nada tiene de hostil la propuesta, más bien considera que es una oferta generosa para los gazatíes.

"¿Qué hay de malo en este planteamiento?", se preguntaba esta madrugada el primer ministro israelí Netanyahu en una entrevista en la cadena Fox News, sin ocultar la más que notable satisfacción que les está dejando este último viaje a Washington.

La portavoz Karoline Leavitt también ponía en cuarentena la idea (no descartada por el presidente ) de desplegar militares en la zona. La portavoz ha dicho que el presidente no se ha comprometido a ese despliegue militar y que ha dejado claro que Estados Unidos no pagará esa reconstrucción.

Reacciones mundiales a este plan

La primera reacción a este plan fue de Arabia Saudí, uno de los aliados de Washington en la región rechazando la propuesta, como han hecho todos los países árabes.

El Gobierno de Malasia tildó de "limpieza étnica" la idea del presidente de Estados Unidos y el gobierno canadiense expresó también su rechazo y su compromiso con la solución de dos Estados.

En Europa y otros países, incluidos los vecinos de Israel, la oposición a los planes de Trump ha sido más vocal.

Los presidentes de Francia, Emmanuel Macron, y de Egipto, Abdelfatah al Sisi, señalaron tras hablar por teléfono que ese hipotético desplazamiento sería "una violación grave del derecho internacional, un obstáculo a la solución de los dos Estados y un importante factor de desestabilización para Egipto y Jordania".

La Comisión Europea también expresó su rechazo al plan de Trump. Y la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, afirmó que su país reconoce tanto al "Estado Palestino" como al "Estado de Israel" y reiteró la necesidad de "construir una salida pacífica".

Albares afirmó que "Gaza es la tierra de los palestinos"

El ministro Albares afirmó ayer que Gaza es la tierra de los palestinos y que allí deben seguir porque es parte del futuro estado palestino, ese que ya reconoció nuestro gobierno en mayo del año pasado.