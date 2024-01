Médicos Sin Fronteras advierte sobre las embarazadas en Gaza: "He escuchado a mujeres pariendo en letrinas"

Se calcula que hay 50.000 embarazadas en la Franja de Gaza y que unas 180 dan a luz cada día en condiciones infrahumanas, según la Organización Mundial de la Salud. Las mujeres se ven obligadas a alumbrar a sus hijos en tiendas de plástico, tras varios meses sin ningún tipo de revisión médica, y las que logran dar a luz en un hospital reciben el alta pocas horas después y se tienen que marchar con sus bebés recién nacidos a las tiendas insalubres.

La coordinadora de emergencias de MSF en Gaza, Pascale Coissard, admite desde el Hospital de maternidad Emiratí de Ráfah que "ser nueva madre en Gaza es muy difícil. En la situación en que están estas mujeres es complicadísima porque no tienen una casa donde estar. La mayoría de ellas están en tiendas. Si tienen la suerte de estar en tiendas, algunas ni siquiera tienen tiendas, tienen un trozo de plástico y tienen que vivir debajo con sus hijos", explica.

"No todas tienen acceso a hospitales para parir. He escuchado a mujeres que han parido en letrinas al lado de las tiendas donde viven. Además de esto, una vez han dado a luz, pues quizás no tienen ni ropa para su recién nacido", relata emocionada Pascale Coissard. Además, hay que tener en cuenta que las primeras 24 horas del parto son las de mayor riesgo de complicaciones, por lo que es crucial mantener a las pacientes en el hospital el mayor tiempo posible.

La imagen miles de niños viviendo en condiciones antihigiénicas e infrahumanas en la Franja de Gaza ya es habitual, y serán muchos más -advierte Médicos Sin Fronteras- si no se frenan los bombardeos y se pone punto y final a una guerra que está cerca de cumplir los cuatro meses. Asegura la coordinadora de emergencias de MSF en Gaza que lo que necesitan para poder hacer frente a estas crisis, es "que las mujeres y las madres de Gaza puedan parir, puedan tener a sus bebés en condiciones y que esta guerra pare. Un cese al fuego y paz para que puedan volver sin tener que pensar que sus hijos estarán viviendo bajo las bombas".

El hospital Emiratí de Ráfah, donde el personal de Médicos Sin Fronteras atiende cada día a decenas de parturientas palestinas, está completamente desbordado y se enfrenta a una escasez crítica de suministros médicos.