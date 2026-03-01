El clérigo Alireza Arafi sustituye a Jameiní como líder supremo y completa así el "triunvirato de la transición" de poder en Irán

El clérigo Alireza Arafi ha sido elegido para completar el último vértice del Consejo de Liderazgo de Irán, el triunvirato de transición conformado junto al presidente del país, Masud Pezeshkian, y el jefe del poder Judicial, Gholamhosein Mohseni-Ejei, para llenar provisionalmente el vacío dejado tras la muerte del líder supremo Alí Jamenei con vistas a la próxima elección de un sucesor.

Arafi parece, a primera vista, alejado de la cúpula iraní y de su estamento de seguridad pero en realidad está profundamente implicado en los quehaceres diarios del estamento clerical.

Clérigo y jurista

El clérigo, de 67 años, es vicepresidente segundo de la Asamblea de Expertos (el cuerpo deliberativo que elige al líder supremo) y ha sido miembro del poderoso Consejo de Guardianes, que examina a los candidatos electorales y las leyes aprobadas por el Parlamento, y además ejerce como presidente de los Seminarios Islámicos de Irán. En 2022 llegó a ser recibido en audiencia privada por el Papa Francisco.

El Gobierno iraní no ha perdido un minuto en recomponer a su cúpula en plena continuación de las operaciones conjuntas de EEUU e Israel contra el país.

Cómo se elige al líder supremo de Irán

El líder supremo de Irán es la máxima autoridad política del país. Suya es la potestad para definir las políticas generales de la República Islámica y la designación de altos cargos como el mando de las Fuerzas Armadas, al presidente del Poder Judicial, al jefe de la televisión pública o al comandante en jefe de los poderosos Guardianes de la Revolución, según la Constitución del país.

También elige directamente a la mitad de los miembros del Consejo de los Guardianes, cuerpo que veta a los candidatos -la otra mitad la designa el jefe del Poder judicial, al que elige también el líder supremo- y de hecho firma el decreto que formaliza la elección de un presidente.

El artículo 111 de la Constitución iraní establece que al líder supremo de la República Islámica lo nombra "en el menor tiempo posible" la Asamblea de Expertos, un cuerpo formado por 88 clérigos que se elige en las urnas cada cuatro años, la última vez fue en las elecciones de marzo de 2024.

La elección del líder requiere la mayoría de los votos de los representantes presentes en la sesión, es decir, la mitad más uno.