La CiJ exige a Israel "tomar todas las medidas" posibles para "prevenir el genocidio" en Gaza

La Corte Internacional de Justicia (CIJ) de la ONU exigió este viernes a Israel “tomar todas las medidas en su poder para prevenir la comisión de un genocidio” y “adoptar medidas inmediatas y efectivas” para permitir el acceso de asistencia humanitaria, pero evitó pedir un “alto el fuego” como medida cautelar.

En un caso iniciado por Sudáfrica, que acusó al Estado israelí de tener una “intención genocida” en Gaza, la CIJ exigió a Israel “asegurarse con efecto inmediato de que sus militares no cometan ningún acto” prohibido por la Convención sobre el Genocidio, como “matar miembros del grupo” de civiles palestinos de Gaza, o “infligirles deliberadamente condiciones de vida calculadas para provocar su destrucción física total o parcial”.

Además, el máximo tribunal de Naciones Unidas consideró que Israel “debe tomar todas las medidas en su poder para prevenir y castigar la incitación directa y pública a cometer un genocidio” de los civiles palestinos en Gaza.

El Estado israelí también deberá “adoptar medidas inmediatas y efectivas para permitir la prestación de servicios básicos y asistencia humanitaria que se necesitan con urgencia para abordar las condiciones de vida adversas que enfrentan los palestinos en la franja de Gaza”.

Las decisiones de este tribunal son legalmente vinculantes para Israel, aunque la CIJ tiene pocos medios para hacerlas cumplir.

No obstante, los jueces también indicaron, como parte de las medidas cautelares, que Israel debe prevenir la destrucción y asegurar la preservación de pruebas relacionada con este caso, y entregar un informe en un plazo de un mes sobre “todas las medidas tomadas”.

La jueza presidenta de la sala, Joan E. Donoghue, ha leído la decisión tomada por el panel de jueces, en la que ha mencionado numerosas declaraciones hechas por altos funcionarios y recogidas en informes de la ONU, en las que se advierte sobre la gravedad de la situación humanitaria en Gaza.

Satisfacción palestina

El Ministro de Exteriores de la Autoridad Nacional Palestina (ANP), Riyad al Maliki, celebró este viernes el fallo de la Corte Internacional de Justicia y recordó que las decisiones del tribunal de la ONU son de "obligado cumplimiento".

"Palestina da la bienvenida a las medidas provisionales ordenadas por la CIJ contra Israel hoy. Los jueces analizaron los hechos y la ley y fallaron a favor de la humanidad y la ley internacional", afirmó Maliki en un vídeomensaje difundido por su ministerio.

España celebra la decisión de la CIJ

El Gobierno de España celebra la decisión de la Corte Internacional de Justicia y llama a todas las partes a respetar y cumplir estas medidas en su integridad.

Así, Exteriores reitera su pleno apoyo a la labor de la CIJ y hace un llamamiento a un alto el fuego inmediato, la liberación incondicional de los rehenes, el acceso humanitario inmediato y regular y la necesidad de avanzar hacia la materialización de la solución de los dos Estados.

Qué es la Corte Internacional de Justicia

El tribunal que está estudiando la demanda de Sudáfrica es la Corte Internacional de Justicia, un organismo dependiente de la ONU con sede en La Haya que no tiene capacidad ejecutiva.

No hay que confundirlo con el Tribunal Penal Internacional porque sirven para cosas distintas y tienen distinta jurisdicción.

El Tribunal Penal, como su nombre indica, es penal, pero la corte que revisa la acusación de Sudáfrica, la CIJ, tiene una jurisdicción casi exclusivamente civil, sólo puede dirimir disputas entre Estados y no puede juzgar a individuos.

La CIJ no tiene instrumentos para obligar a cumplir sus resoluciones, así que, si decretara que Israel debe parar los ataques y el país hebreo no hiciera caso, no pasa nada.