Carlos III agradece el "amor" de su madre y promete servir a su pueblo "con lealtad, con respeto y con amor"

El nuevo rey del Gran Breta√Īa, Carlos III, se comprometi√≥ este viernes a "mantener los principios constitucionales" que rigen en su pa√≠s y a servir a los ciudadanos "con lealtad, con respecto y con amor" ahora que asume el trono tras la muerte de su madre, la reina Isabel II.

En su primer discurso como nuevo monarca, grabado en Buckingham Palace y emitido a todo el pa√≠s justo a las 24 horas del fallecimiento de su madre, Carlos de Inglaterra ratific√≥ su plena voluntad de "asumir la nueva responsabilidad" como rey y se√Īal√≥ que "los deberes de la monarqu√≠a contin√ļan" ahora en su persona.

"Yo me comprometo solemnemente a mantener esos principios constitucionales durante el tiempo que dios me mantenga vivo", dijo. "Independiente de vuestros orígenes o creencias, os serviré con lealtad, con respeto y con amor, tal y como he hecho toda mi vida".

Carlos III ha enfatizado que el mundo ha cambiado en 70 a√Īos, desde los a√Īos de posguerra hasta la actualidad, pero ha abogado por mantener constantes los valores y ha apuntado que "los deberes de la monarqu√≠a tambi√©n contin√ļan", ahora con √©l al frente.

El nuevo rey ha asumido que tiene un cargo vitalicio, "durante el tiempo que Dios me mantenga con vida", y por el que su vida va a cambiar radicalmente. Ha tenido palabras de afecto a su "querida" esposa, la reina consorte Camila, y le ha agradecido la lealtad: "Sé que estará a la altura de las nuevas exigencias".

También ha aludido a su hijo mayor, el príncipe Guillermo, primero en la línea de sucesión al trono, y ha confirmado formalmente el traspaso del ducado de Cornualles. El heredero será también príncipe de Gales, tal como ha decretado su padre en este discurso.

En su mensaje, Carlos III ha aludido igualmente a la esposa de Guillermo, Catalina, y ha subrayado su "amor" por su hijo peque√Īo, Enrique, y por su mujer, Meghan Markle.

Vídeo completo del discurso de Carlos III