Qué país hereda Carlos III como rey tras la muerte de Isabel II

La reina de Inglaterra falleció este jueves a los 96 años en el Castillo de Balmoral (Escocia) rodeada por su familia. Entre ellos, su hijo Carlos, que con el fallecimiento de su madre pasa a ser directamente el nuevo rey de Inglaterra y tiene por delante importantes retos a los que enfrentarse. Qué país hereda el nuevo monarca y hasta qué punto la crisis en la que se encuentra Reino Unido es la más profunda de los últimos años.

Carlos III accede al trono a sus 73 y en uno de los momentos más convulsos del país. Durante las últimas siete décadas, Isabel II ha sido la figura de continuidad, pero tras su fallecimiento toda la responsabilidad cae sobre su hijo Carlos.

Las consecuencias de la guerra en Ucrania, principal reto

El principal reto al que se enfrenta el nuevo monarca es la guerra en Ucrania y sus consecuencias: una situación económica excepcional y muy debilitada con una inflación que podría llegar al 18%, además de una crisis energética agudizada. A nivel interno, el órdago soberanista en Escocia y las consecuencias de un Brexit que se ha materializado, pero que está muy lejos del acuerdo entre Londres y Bruselas, en plenas conversaciones y polémica por el protocolo de Irlanda.

Esto último se refiere a los problemas que están dando los nuevos controles aduaneros en Irlanda del Norte y que llevaron a los católicos nacionalistas del Sinn Féin a hacer historia en los pasados comicios autonómicos de mayo por primera vez en 100 años desde la partición de la isla de Irlanda. Se proclamaron la formación más votada abriendo, además, el debate de qué va a pasar con Irlanda porque no olvidemos que el objetivo histórico del Sinn Féin siempre ha sido la reunificación de la isla.

¿Reducirá Carlos III el tamaño de la Familia Real?

Carlos es un rey con una Monarquía Parlamentaria que poco tiene que decir en la vida política, lo que confluye en un momento en el que Downing Street tiene una nueva inquilina, la primera ministra Liz Truss, que apenas lleva tres días en el cargo y que ha sido puesta únicamente por el 0,3% del electorado, sólo los afiliados del Partido Conservador. Se hereda la mayoría absoluta que en su día consiguió Boris Johnson en 2019, pero no la autoridad ya que la ministra no ha tenido el examen con las urnas y no cuenta, por tanto, con el respaldo -según los sondeos- de los tradicionales votantes conservadores.

Por su parte, otro escenario atípico es el que ocurre a nivel interno en la familia Windsor. Aunque la reina era la figura de continuidad, su familia no ha estado exenta de polémicas, polémicas a las que tendrá que hacer frente a partir de ahora Carlos III. Según los expertos, lo primero que hará será reducir el tamaño de la Familia Real, el núcleo duro, para retirar a su propio hijo Harry -que después del sonado 'Megxit' no para de protagonizar escándalos y acusaciones incluso de racismo hacia la Familia Real- y a su hermano Andrés -defenestrado de la vida pública desde hace meses tras el escándalo sobre supuestos abusos sexuales que él niega-.

Tampoco se sabe si Carlos se mudará al Palacio de Buckingham o al Castillo de Windsor donde los últimos años, Isabel II se trasladó de manera oficial. Es un rey que tendrá que aprender que el valor de la institución monárquica es mantenerse completamente ajeno a cualquier cuestión política, algo que en los últimos años, como heredero no ha hecho en todas las ocasiones.