El brote de ébola en la RD del Congo sigue al alza y ya supera los 4.000 casos confirmados

El avance del virus del ébola en la República Democrática del Congo (RDC) no da tregua y continúa propagándose a un ritmo sin precedentes. Ante una situación de transmisión continua que amenaza con desbordar los recursos médicos actuales, las principales autoridades sanitarias internacionales han lanzado un llamamiento crítico para intensificar los esfuerzos y frenar esta decimoséptima epidemia en el territorio congoleño.

Los últimos boletines epidemiológicos del Gobierno de la RDC confirman la gravedad de la crisis que, según datos de la agencia EFE, la barrera de los 4.053 contagios confirmados y los 1.850 fallecimientos ha sido rebasada. Esto ha dejado una preocupante tasa de letalidad del 45,7%.

El brote, declarado oficialmente el pasado 15 de mayo, afecta ya a cinco provincias del país, siendo Ituri el epicentro de una emergencia que, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), corresponde a la cepa de Bundibugyo, para la cual actualmente no existe vacuna autorizada ni tratamiento específico. Con estos datos, la actual crisis sanitaria ha superado los estragos de la epidemia de 2018-2020, convirtiéndose en el segundo brote con más infecciones en la historia del país africano.

La exigencia urgente de la OMS y África CDC

Frente a unas circunstancias que definen como "excepcionalmente difíciles", el director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, y el responsable de los Centros Africanos para el Control y la Prevención de Enfermedades (África CDC), Jean Kaseya, han reclamado una intervención drástica, según fuentes de Europa Press.

Las autoridades sanitarias han advertido que en algunas zonas del este de la RDC el brote está superando la capacidad operativa, ralentizada por la detección tardía y la escasez de suministros. Por ello, exigen una ampliación urgente de la respuesta comunitaria, priorizando acercar los servicios de pruebas y aislamiento a las zonas afectadas, además de proteger y dotar de más recursos a los trabajadores de primera línea.

El éxito en la contención del virus dependerá del compromiso de las poblaciones afectadas y de mejorar el rastreo de contactos, que actualmente se sitúa en torno al 77,7%, aún por debajo del objetivo operativo del 95 % fijado por las organizaciones.

El doctor Kaseya ha subrayado que proporcionar información fiable a las comunidades es indispensable para que los ciudadanos notifiquen los síntomas y busquen atención médica sin temor.

Paralelamente, la OMS y África CDC mantienen la alerta sobre los países vecinos, instando a fortalecer la vigilancia transfronteriza tomando como modelo a Uganda, nación que logró contener exitosamente la transmisión local y declararse recientemente libre de la enfermedad.