Atropello mortal en Francia: al menos un muerto y una docena de heridos en la ciudad de Caen

Al menos una persona ha muerto y otras doce han resultado heridas, siete de gravedad, después de que un conductor haya atropellado a un grupo de personas frente a la estación de tren de Caen, en el norte de Francia.

"El miércoles 26 de agosto, aproximadamente a las 22.15 horas, un conductor atropelló a un grupo de personas reunidas cerca de la parada del tranvía en la Place de la Gare", ha informado el alcalde de Caen, Aristide Olivier, en una publicación en redes.

En la misma ha detallado que, a causa del suceso, "una persona ha fallecido", mientras que siete se encuentran en estado crítico y el resto han sufrido heridas leves, un balance que ha descrito como "particularmente grave".

Todo habría surgido a partir de una discusión en un bar

En cuanto al responsable, Olivier ha destacado que, "gracias a la rápida actuación de la Policía y al uso de las cámaras de seguridad, el sospechoso ha sido rápidamente detenido y puesto bajo custodia". "No figuraba en los registros de inteligencia, pero sí en los de la Policía por infracciones de tráfico", ha desvelado.

Al calor de los hechos, "la Fiscalía ha abierto una investigación por homicidio y agresión con arma blanca", ha señalado el alcalde antes de extender su "más sentido pésame a las víctimas y a sus familias" y agradecer a "los servicios de emergencia y seguridad su rápida respuesta y movilización".

Hasta el momento no han trascendido explicaciones oficiales acerca del motivo de lo sucedido, si bien la cadena francesa BFMTV ha recogido, citando a una fuente cercana a la investigación, que todo habría surgido a partir de una pelea en un bar cercano a la estación de tren.

El conductor huyó del lugar tras el atropello y fue detenido posteriormente en Ouistreham, localidad situada a unos 15 kilómetros al norte de Caen, según las mismas fuentes.

Los atropellados serían mayoritariamente extranjeros, entre ellos afganos, egipcios y bangladesíes, según han indicado fuentes policiales al diario francés 'Le Figaro'.

El mismo recoge que el sospechoso conducía un automóvil alemán negro. Se trataría, según el citado periódico, de Ibrahim I., de 26 años y nacido en Rusia.