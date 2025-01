Los Soles Guía Repsol tinerfeños brillan en Madrid Fusión

La gastronomía de Tenerife lleva años experimentando un empuje que ha atraído las miradas de los amantes de la buena mesa y los productos con identidad, acentuando confluencia que se da en la cocina de las Islas Canarias en cuanto a la herencia que se remonta a los aborígenes y el mestizaje con influencias internacionales.

Un valor gastronómico que ha lucido sobremanera en la segunda jornada de Madrid Fusión 2025, en la que el stand de Tenerife se ha llenado con destacados chefs con Soles Guía Repsol deseosos de mostrar las virtudes de una tradición culinaria única.

Para ello, Guía Repsol ha organizado una serie de talleres, mesas redondas, degustaciones y almuerzos en los que han participado maestros de la talla de Juan Carlos Padrón León, del restaurante El Rincón de Juan Carlos (3 Soles Guía Repsol), que ha señalado la necesidad de "poner el foco en los jóvenes cocineros (...) que están haciendo una labor impresionante", y que además se ha visto acompañado de los mediáticos hermanos Torres (Cocina Hermanos Torres; 3 Soles Guía Repsol), grandes amantes de "la autenticidad de la cocina de la isla" como "uno de sus grandes valores".

La jornada ha arrancado con una de las especialidades tinerfeñas más únicas, el tradicional barraquito con repostería tradicional, mientras Seve Díaz, de El Taller de Seve (1 Sol Guía Repsol), Jesús Camacho, de Donaire (Recomendado por Guía Repsol) y Jorge Peñate, de La Terrasse by Jorge Peñate, han hablado de la influencia que ejerce la cocina "de sus abuelos", antes de que Pedro Nel, de Etéreo by Pedro Nel, Jesús González, de Bogey (ambos con 2 Soles Guía Repsol) y Niki Pavanelli, del restaurante Il Bocconcino by Royal Hideaway(Sol Guía Repsol) destacasen las particularidades que da la "insularidad" de Tenerife a nivel gastronómico.

Bajo el título El sol que deslumbra, Juan Carlos Padrón León ha charlado con Erlantz Gorostiza, chef ejecutivo del restaurante M.B (2 Soles Guía Repsol) y director gastronómico de Martín Berasategui y Safe Cruz, del madrileño Gofio (2 Soles Guía Repsol), acerca de la necesidad de hacer bandera de la autenticidad de la cocina canaria. Una tesis refrendada por María Ritter, directora de Guía Repsol, que ha alabado "el buen momento que vive la gastronomía de Tenerife, con proyectos jóvenes muy ilusionantes y la evolución de Soles ya consolidados que tienen una filosofía muy clara y que apoyan a los que empiezan porque saben que cuanto más talento, mejor para el sector".

Además, el stand de Tenerife se ha convertido en el mejor escaparate gustativo para refrendar ese gran momento a través de un almuerzo ofrecido por Seve Díaz, Pedro Nel, Jesús Camacho, Niki Pavanelli y Aaron Alonso y la DO Ycoden Daute Isora y DOP Islas Canarias, en el que se han podido degustar productos tan icónicos como el cherne negro, el atún rojo, el cochinillo de la isla, el cordero y los icónicos plátanos de Canarias.

Anticipo de la Gala de Soles Repsol

El próximo 17 de marzo la comunidad gastronómica tiene una cita en Santa Cruz de Tenerife, ya que Guía Repsol, el Cabildo de Tenerife y Turismo de Tenerife reunirán a más de 200 cocineros en la capital canaria para la Gala de los Soles Repsol 2025.

Una fiesta gastronómica en la que se desarrollarán distintas acciones para residentes y visitantes en la isla, para que todos se sumen a la celebración y puedan probar de primera mano las particularidades de la cocina de la isla.