Yolanda Díaz llama a movilizarse contra el Gobierno del que forma parte: "Lo que sea necesario"

La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha llamado a la izquierda a la movilización tras la acampada en Sol por el problema de vivienda. Tanto es así que Díaz ha solicitado, "si es necesario" movilizarse contra el Gobierno de Pedro Sánchez del que ella es vicepresidenta.

"Y como podemos ganar, empecemos a movilizarnos. Si hay que movilizarse contra el Gobierno de España, movilicémonos contra el Gobierno de España", ha asegurado este domingo en un acto del Partido Comunista de España.

Además, durante su intervención en las fiestas del PCE, la vicepresidenta se ha referido al real decreto que tiene previsto presentar el Ejecutivo este martes en el Consejo de Ministros. En concreto, Díaz ha subrayado que no vale "cualquier real decreto", sobre vivienda, sino uno que "le meta mano a los fondos buitres".

Sánchez promete un real decreto en materia de vivienda

Tras la polémica con el caso de Maricarmen, la vecina de 87 años que ha sido desahuciada de su vivienda, el presidente del Gobierno ha prometido presentar una normativa que ataje el problema.

"Maricarmen, tengo un mensaje para ti. El Gobierno está trabajando contrarreloj para llevar el próximo martes el Real Decreto Ley sobre Vivienda", ha anunciado Sánchez este fin de semana.

Por ello, Yolanda Díaz ha insistido en una normativa que realmente haga frente a los problemas y "meta mano a los fondos buitres". "Ya está bien de esos fondos de inversión, que no tributan impuestos en nuestro país, que se están forrando a lomos de la gente trabajadora", ha detallado la vicepresidenta.

Díaz defiende la acampada en Sol

Por otro lado, la ministra de Trabajo ha hecho referencia a la acampada en Sol de este fin de semana, donde cientos de personas se han instalado en la plaza en protesta del desahucio de Maricarmen.

"Bienvenida la acampada de Sol, que se movilicen mucho y más", ha explicado, destacando que se están vulnerando los derechos humanos porque no se puede desahuciar a las personas sin una garantía habitacional.

Asimismo, Díaz ha puesto sobre la mesa otros grandes problemas de España, entre ellos la sanidad pública, donde ha declarado que merece "un pacto de estado" y que se acaben las listas de espera "vergonzantes, que son las que abren la puerta a la privatización".

Respecto a la inmigración, Díaz ha pedido movilización para decir que las personas migrantes "son un elemento de centralidad de las sociedades contemporáneas".