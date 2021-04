Vox se personará como acusación popular en el juicio por las amenazas de muerte a Iglesias y Marlaska

La campaña electoral por las próximas elecciones del 4 de mayo a la Asamblea de Madrid se recrudece aún más. El último episodio de tensión se ha vivido después de que Pablo Iglesias (Unidas Podemos), y más tarde Ángel Gabilondo (PSOE) y Mónica García (Más Madrid), abandonaran un debate electoral una vez que Rocío Monasterio (Vox) pusiera en duda la veracidad de las cartas amenazantes recibidas por Iglesias.

Rocío Monasterio insiste en que de Pablo Iglesias se cree "poco", en alusión a la carta que recibió con cartuchos de bala en su interior. El exvicepresidente ha tildado de "gravísimas e inaceptables" las declaraciones de Monasterio, y ha avisado de que se replanteará estar en espacios o debates con Vox si Monasterio no se retractaba. No sólo no se ha retractado, sino que el partido ha anunciado en Twitter que se personará como acusación popular en el juicio que se realice para juzgar el delito. "Vox va a denunciar estas supuestas amenazas personándose como acusación popular. Queremos que la investigación policial y judicial determine quién o quiénes son los autores de estas cartas", ha tuiteado la formación de Santiago Abascal.

La Sexta cancela su debate

La Sexta ha anunciado, tras lo ocurrido en el debate de la Cadena Ser, que cancela su debate previsto para el lunes 26 de abril. "Tras la negativa de varios candidatos a mantener nuevos debates y tras lo ocurrido este viernes en la campaña electoral, la Sexta ha decidido cancelar el debate del lunes 26", ha anunciado la cadena en su perfil de Twitter.