Los diputados de Vox vuelven a sentarse en bancadas que no les corresponden

En cuanto los servicios de la Cámara han permitido el acceso al hemiciclo, acondicionado este lunes para dar cabida a diputados y senadores, parlamentarios de Vox se han instalado en filas de la bancada del grupo socialista, de Unidas Podemos y de grupos nacionalistas. No es la primera vez que Vox ocupa unas bancadas que no le corresponden. Durante la apertura de la XIII legislatura los diputados del partido político liderado por Santiago Abascal se sentaron detrás del Gobierno, en una bancada que no les correspondía. José Zaragoza, diputado del PSC ya intentó contrarrestar entonces la provocación de Vox y se sentó junto a Abascal e Iván Espinosa de los Monteros durante toda la sesión en la que se constituyeron las Cortes.

Cuando ha llegado la portavoz del PSOE, Adriana Lastra, y el resto de la dirección parlamentaria, los representantes de Vox se han desplazado y han acudido a su zona asignada para los plenos, que abarca parte de la zona derecha del hemiciclo y parte de la zona central. Lo mismo ha sucedido con los diputados de Vox que se han ubicado en escaños de Unidas Podemos. El portavoz de este grupo, Iván Espinosa de los Monteros, se ha encargado de mediar y explicar a sus compañeros la conveniencia de que vayan a los escaños habituales.

La Mesa del Congreso asignó hace poco a cada grupo los escaños correspondientes del hemiciclo, y lo habitual es que en sesiones como la de este lunes, la apertura solemne con presencia de los reyes, es que se ocupe la zona atribuida. Ante el revuelo originado, Vox ha hecho público un comunicado en el que ha subrayado que en la sesión de hoy no están asignados los escaños, según indicación de protocolo, y que, por tanto, cada diputado o senador se sienta donde quiera o pueda.

Según su versión, los escaños atribuidos a Vox han quedado ocupados por diputados y senadores del PP, por lo que sus parlamentarios se han sentado en la zona que han visto vacía, la asignada al PSOE.

Entonces, asegura la nota, "los diputados y senadores del PSOE, argumentando que eran sus escaños, se han colocado de pie, delante de los diputados de Vox que estaban sentados". Finalmente, los parlamentarios de Vox se han ubicado en otros lugares "por respeto al rey y para no protagonizar ningún incidente en una sesión solemne como ésta". "Hablar, como se está haciendo en algunos medios, de incidente con los escaños protagonizado por Vox, es faltar a la verdad", concluye la nota.