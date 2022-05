Viruela del mono: se elevan a 98 los casos confirmados en España

A través de un comunicado, el Ministerio de Sanidad ha confirmado 98 casos positivos de viruela del mono o "monkeypox" en España. Los datos, aportados al ministerio por el Instituto de Salud Carlos III, indican que se han detectado catorce nuevos casos en las últimas 24 horas.

Hasta el momento, los laboratorios del Carlos III han recibido un total de doscientas muestras de casos sospechosos para analizar. De estos, 102 han dado negativo en viruela humana y otros orthopoxvirus, por lo que han sido descartados.

Una de las comunidades autónomas más afectadas es la Comunidad de Madrid, que suma hasta la fecha 66 casos confirmados y 36 sospechosos. Un total de 44 han sido descartados, conforme a datos de la Consejería de Sanidad madrileña.

Desconocida pero no tan contagiosa como el COVID-19

La Organización Mundial de la Salud (OMS) reconoció el jueves, durante la rueda de prensa de la 75ª Asamblea Mundial de la Salud, que actualmente existe mucho desconocimiento acerca de diversos aspectos de la viruela del mono. Aun así, insiste en que la sociedad no debe preocuparse por ello, que "no es el COVID-19" puesto que no se transmite tan rápido.

Informaron de que se han detectado un total de 200 casos de viruela del mono a nivel mundial, pero que consideran que es el inicio de este evento y podrían aumentar los casos los próximos días. Han recalcado que todavía no saben si el virus ha cambiado y por ello ha aumentado su transmisión, aunque lo ven "poco probable". También se plantean si los contagios se deben al comportamiento humano.

Aun así, opinan que es posible que el brote "pueda contenerse con facilidad". Para ello enfatizan la necesidad de observar cómo se pueden emplear las cantidades de terapias con las que el mundo cuenta actualmente. La OMS ha instado a los países a realizar un inventario de vacunas, ya que se desconoce la cantidad total de dosis que existen.