Las tres noticias de Carlos Alsina para empezar el día: "Se volcó Huelva en el aliento a las familias de los muertos y heridos en el accidente de Adamuz"

Así resume Carlos Alsina las principales noticias del día:

Funeral en Huelva

Se volcó Huelva en el aliento a las familias de los muertos y heridos en el accidente de Adamuz.

La presencia de los Reyes en el funeral fue aplaudida y la representación del gobierno central accedió por otra puerta sin público. Oscar Puente, en el Senado, se cubrió de medallas a sí mismo comparándose con el PP. La oposición pidió su cabeza repitiendo el argumentario ya conocido.

Vuelve Aldama

Vuelve Aldama. Para decir ahora que el PSOE se financiaba con dinero de los hidrocarburos y que hay un sobre que le dio Delcy que lo demuestra. Carmen Pano dijo que él le encargó llevar dinero en efectivo a Ferraz y él dice que fue Carmen Pano quien le dio dinero para Ábalos, viva el enredo. Ábalos explica que ha renunciado al escaño porque está canino y sólo le queda la opción de jubilarse para cobrar pensión.

Subida del salario mínimo

Y el gobierno decreta que el salario mínimo para este año ha de ser un 3,1% superior al de 2025, dos décimas por encima de la inflación del año pasado y un punto por encima de la previsión para éste. La decisión no requiere de acuerdo con nadie y, como es tradición, Yolanda Díaz cosecha el aplauso de los sindicatos de clase y la reprobación de las patronales.