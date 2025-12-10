Las tres noticias de Carlos Alsina para empezar el día: "Sánchez mitinea en favor del feminismo"

La publicación de la sentencia contra el exfical general, Álvaro García Ortiz, la respuesta de Sánchez al escándalo de abuso de Paco Salazar y al entrega del premio Nobel de la Paz a María Corina Machado. Así resume Carlos Alsina las principales noticias del día:

Sentencia del Supremo e inhabilitación de García Ortiz

Lo primero es el acto institucional previsto a las once de la mañana en el Palacio de la Zarzuela. A esa hora promete su cargo ante el rey Felipe la nueva fiscal general del Estado, Teresa Peramato. Su nombramiento fue formalizado ayer por el Consejo de Ministros. A partir de hoy, queda en su mano demostrar su independencia y la de la institución que pasa a dirigir.

Peramato sustituye a Álvaro García Ortiz, que dimitió cinco días después de conocerse el fallo que lo inhabilitaba dos años por revelación de secretos. Ayer se hizo pública la sentencia completa, con los fundamentos jurídicos que avalan la condena.

Cinco de los siete magistrados que componen el tribunal concluyen que no es admisible responder a un bulo mediante la comisión de un delito. Declaran culpable a García Ortiz tanto por la nota de prensa —al considerar que un fiscal general no puede vulnerar su deber de reserva— como por la filtración.

El tribunal sostiene que existe un cuadro probatorio "sólido, coherente y concluyente" para afirmar que fue él, o alguien de su entorno con su conocimiento, quien filtró a la SER el correo del abogado de González Amador. Entre los elementos que destacan figuran el cruce de llamadas, declaraciones de testigos, la ausencia de investigación interna y el borrado total del contenido del móvil y correos de García Ortiz, incluidos mensajes que podrían exonerarlo. Se menciona como contraste el comportamiento de Lobato, "con menos conocimientos jurídicos" según la sentencia.

El caso Salazar y la posición de Pedro Sánchez

Pedro Sánchez intervino anoche en un acto en la sede de UGT, donde habló por primera vez públicamente del caso Salazar, aunque sin admitir preguntas. Tras asumir en privado el sábado su responsabilidad por la demora en investigar las denuncias de trabajadoras del Palacio de la Moncloa, ayer reivindicó haber pedido perdón y aseguró que el feminismo le ofrece "lecciones" a él también.

Persisten, sin embargo, varias preguntas: ¿qué responsabilidad ha asumido exactamente el presidente? ¿Qué lección afirma haber aprendido y cuándo? Sánchez conocía los hechos denunciados desde julio y el PSOE no actuó hasta que la prensa los repreguntó hace una semana. Además, la destitución del jefe de gabinete adjunto de Salazar no se produjo hasta que las mujeres le señalaron como presunto encubridor. Ayer se volvió a interpelar a Pilar Alegría por su comida con Salazar y respondió que fue "un error".

Incertidumbre sobre María Corina Machado y el Nobel de la Paz

Se desconoce a esta hora el paradero de María Corina Machado o si ha conseguido salir de Venezuela, como había anunciado, para estar en Oslo con motivo de la ceremonia del Nobel de la Paz. Su presencia en la capital noruega implicaría aceptar vivir en el exilio, después de más de un año en la clandestinidad, salvo una breve aparición en enero.

La tradicional rueda de prensa previa tuvo que suspenderse y no está claro si será ella, su familia o Edmundo González quienes reciban el galardón en la ceremonia que arranca a la una de la tarde. Tanto González como varios dirigentes latinoamericanos afirman que este reconocimiento debe servir como altavoz para acelerar el regreso de la democracia a Venezuela.

Mientras tanto, el régimen de Nicolás Maduro —que permanece en el poder pese a haber perdido las elecciones y forzado al ganador a abandonar el país— intenta desacreditar el premio calificándolo de una distinción que se otorga "al mejor postor".