Las tres noticias de Carlos Alsina para empezar el día: "Sánchez mira para otro lado en el asunto de las pulseras antimaltrato"

La polémica con los fallos de las pulseras antimaltrato, la semana grande de las Naciones Unidas y el funeral de Charlie Kirk.

Así resume Carlos Alsina las principales noticias del día:

Sánchez mira para otro lado en el asunto de las pulseras antimaltrato

Sánchez guarda silencio y su ministra de Igualdad no responde sobre los fallos e incidencias que técnicos del centro Cometa le hicieron llegar en mayo de este año. El cambio de operadora telefónica y del modelo de los dispositivos ha incrementado los problemas y, a día de hoy, no se han solucionado.

Semana grande de las Naciones Unidas

Comienza el desfile de jefes de Estado y de gobierno ante la Asamblea General con Gaza, Ucrania y Venezuela como principales asuntos. Francia se sumará a los ciento cincuenta países que ya reconocemos el Estado Palestino. Netanyahu se revuelve y dice que, por más naciones que se sumen, ese Estado nunca existirá.

Funeral en el estadio de fútbol

Funeral en el estadio de fútbol. Setenta mil personas despiden en Phoenix a Charlie Kirk, el activista influencer asesinado hace doce días en la universidad de Utah. Asistió la cúpula del gobierno federal: Trump, su vicepresidente Vance y Kennedy el antivacunas.