Las tres noticias de Carlos Alsina para empezar el día: "El príncipe Andrés, detenido y en libertad acusado de filtrar información secreta a Epstein"

La investigación interna en la Policía por el caso del exDAO, la crisis institucional en Reino Unido por el caso del príncipe Andrés y los movimientos tácticos en la izquierda tras la propuesta de Rufián, así resume Carlos Alsina las principales claves del día:

Investigación en la cúpula policial por el caso del exDAO

Lo primero sigue siendo lo de Jota. Lo del ex director adjunto y veremos si no acaba afectando a más altos cargos de la Policía Nacional más allá del miniDao Óscar San Juan. Ya les contábamos ayer que desde el Ministerio del Interior se había abierto una investigación para saber si algún miembro más de la cúpula policial tuvo conocimiento de la agresión sexual y lo ocultó.

O si sabían de alguna otra agresión. Porque lo que reconocía ayer por la tarde el abogado de la víctima Jorge Piedrafita en el programa de Sonsoles Ónega es que otras mujeres policía se habían puesto en contacto con él porque podría haber más casos.

Ha confirmado Piedrafita que el juzgado de violencia de género ya le ha solicitado las pruebas que pudieran tener de la agresión. Entre ellas el audio de más de cuarenta minutos del que nos decía el abogado de la víctima que era muy ilustrativo de lo que ocurrió en esa casa.

Se está investigando también quién filtró la identidad de la víctima porque la querella distribuida a las partes estaba anonimizada. Esa filtración derivó en que el nombre se distribuyera en chats policiales con informaciones que ella declara falsas para desprestigiarla. Esto hizo que la víctima recibiera múltiples llamadas y mensajes provocándole más ansiedad. La directora adjunta interina de la Policía, Gemma Barroso, la ha llamado y le ha ofrecido protección policial. Ella lo ha aceptado.

A lo que se niega la víctima es a que sea ella la que tenga que decidir si Marlaska debe seguir o no en su puesto. El ministro, por cierto, no ha hablado todavía con la víctima porque según se ha explicado desde Interior consideran que sería invasivo por su parte.

Crisis en Reino Unido por el caso del príncipe Andrés

En la imagen del príncipe despojado Andrés que ha conseguido el fotógrafo de Reuters Phil Noble a su salida de la comisaría se le ve reclinado hacia atrás, aturdido y angustiado posiblemente por la atención mediática. Los británicos llevan desde ayer en shock por la crisis que supone para la monarquía. Crisis sin precedentes incluso por encima de lo de Lady Di. Porque aunque ya no forme parte de la familia real los actos por los que se le está investigando los habría cometido cuando sí lo era.

El hermano de Carlos III está acusado de haber filtrado información secreta a Epstein en un delito que en Reino Unido está castigado hasta con cadena perpetua. La policía ha terminado ya el registro de su residencia actual en Norfolk aunque continúa haciéndolo en la de Windsor, de donde le expulsó el rey hace unos meses cuando le despojó del título.

Carlos III ha seguido adelante con su agenda y acudió a la Semana de la Moda de Londres donde fue mayoritariamente aplaudido. Publicó además un comunicado en el que mantenía que la ley debe seguir su curso. Nadie puede estar por encima de la ley, sostiene el primer ministro Starmer.

División en la izquierda tras la propuesta de Rufián

Ha sido Joan Baldoví el que le ha recordado a Rufián que la circunscripción electoral ya es provincial. La Ley Electoral es de 1985 y en junio cumplirá cuarenta y un años. Le reconoce eso sí haber agitado el gallinero y la necesidad de encontrar una fórmula para no perder votos, pero reclama menos focos y más discreción.

Ada Colau recuerda que en las generales los Comunes tuvieron más apoyo que ERC pero que no le dirían a ERC que no debe presentarse. Ni Bildu ni el BNG apoyan al portavoz independentista.

Podemos no ha dicho nada por ahora. Hoy reunirá a su dirección y es probable que después Ione Belarra diga algo. Sobre lo del miércoles y sobre lo de mañana en el Círculo de Bellas Artes, acto en el que Yolanda Díaz no va a estar. Los partidos que ya formaron Sumar —a excepción de Podemos— han confirmado los oradores: Mónica García, Maíllo, Lara Hernández y Ernest Urtasun. No habrá sorpresas.