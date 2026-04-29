Las tres noticias de Carlos Alsina para empezar el día: "Llegó el turno para Ábalos, Koldo y Aldama"

La sesión de control al Gobierno, el avance del juicio por el caso mascarillas y las novedades en la investigación del accidente de Adamuz marcan una jornada política y judicial de alto voltaje. Así resume Carlos Alsina los principales noticias del día.

Tensión política en la sesión de control y el aviso del PNV

Lo primero lo vamos a ver menos de dos horas en la sesión de control al gobierno. Con atención hoy, más allá de la pregunta de Feijóo, a lo que le pregunte al presidente Pedro Sánchez y cómo lo haga la portavoz del PNV Maribel Vaquero. La pregunta es: ¿Cuáles son sus prioridades y cómo piensa abordarlas con esta aritmética parlamentaria? Pero el fondo, como ya ha hecho saber el partido nacionalista será proponerle un adelanto electoral. Palabras mayores.

Desde hace semanas ya viene el PNV apuntando claramente en este sentido. Nunca en el Parlamento. Y nunca después de forzar una ruptura como ha ocurrido en las últimas horas. Ayer por la mañana los nacionalistas vascos anunciaron su abstención en la convalidación del decreto de los alquileres, que ya se sabía que iba a decaer porque Junts había dejado claro su rechazo.

Pero casi de inmediato la portavoz Vaquero anunció que Aitor Esteban había sido citado hoy en el Palacio de la Moncloa y que no pensaba acudir. La razón es que el PNV veía una indecencia el montaje con Inteligencia Artificial que había realizado el PSE, con Esteban tirándose a una piscina.

Recordar que el PNV y los socialistas vascos forman la coalición que gobierna en el País Vasco. El fondo de todo esto hay que buscarlo en la negociación para redactar un nuevo estatuto y la posibilidad planteada por el PNV de que el gobierno vasco, es decir también el PSE, llegasen a un acuerdo con Bildu para sacarlo adelante.

Si el montaje con IA es la justificación para distanciarse del PSOE y de Sánchez ya se verá. Pero desde luego llega con el PSOE debilitándose votación tras votación en el parlamento. Ayer no solo se perdió como se preveía la convalidación del decreto de los alquileres sino que se hizo evidente como los otrora socios se esfuerzan por marcar distancias.

El juicio del caso mascarillas entra en fase decisiva

A las diez de la mañana comienza en el Supremo la declaración de los acusados por el caso mascarillas. Que tratarán de responder a los indicios que les han llevado al banquillo y que se basan principalmente en las investigaciones de la UCO, que detallaron durante catorce horas los agentes de la Guardia Civil el pasado martes.

Hoy, el primer turno es para Aldama porque el tribunal accedió a la petición de los abogados de Koldo y Ábalos. Por si tienen que defenderse de alguna acusación extra. Segundo lugar para el asesorísimo. Y cerrará la sesión el ex ministro y ex secretario de organización del PSOE.

Los tres son acusados y dependiendo de lo que digan las acusaciones podrán variar o mantener su petición de cárcel. Aldama confía en rebajar aún más los siete años que la fiscalía Anticorrupción pide para él y dependerá de si aporta alguna prueba más. A Koldo le reclaman 19 años y medio. Y 24 para Ábalos.

Cabe la posibilidad de que si la declaración de Aldama y Koldo se alarga la de Ábalos se traslade a mañana jueves. Más tiempo para preparar con su abogado lo que va a decir. Y más tiempo de penitencia para el PSOE y el Gobierno. Aunque por mucho que se escriba del miedo que pueden tener no hay ninguna muestra de que Ábalos o Koldo den la sorpresa. Otra cosa es lo que pueda aportar Aldama, que con el empresario corruptor nunca se sabe.

La investigación del accidente de Adamuz apunta a la rotura del rail

Y la investigación sobre el accidente de Adamuz en el que murieron 46 personas cierra aún más el cerco sobre las causas. El último informe que ha enviado a la juez la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios deja claro que, atendiendo a las imágenes grabadas en el tren Iryo, la causa de su descarrilamiento y posterior choque con el Alvia es la rotura del rail.

Explica que en los vídeos grabados por las cámaras situadas en cada uno de los ocho vagones no se aprecia ninguna anomalía en el tren hasta el momento de pasar por encima del punto kilométrico roto. Ahí empezaron las vibraciones y la posterior salida de la vía. Algo que confirma el informe de Criminalística de la Guardia Civil.

La mala suerte, como ha mantenido el presidente de la CIAF esta semana en el Senado, es que justo pasara otro tren por la otra vía. Porque sostiene que las roturas de carriles son relativamente frecuentes y habitualmente no tienen consecuencias.