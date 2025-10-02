Las tres noticias de Carlos Alsina para empezar el día: "Israel intercepta la Flotilla"

El curso político sigue marcado por la crisis internacional en Gaza, los movimientos del Gobierno con los presupuestos, y las consecuencias judiciales que rodean al entorno del presidente.

Así resume Carlos Alsina las principales noticias del día:

Israel intercepta la Flotilla

Lo primero sigue siendo el futuro de Gaza. Ya se ha cumplido el primero de los tres o cuatro días de plazo que Trump había dado a Hamás para que aceptase o rechazase el acuerdo. Sus líderes están negociando con Catar, Egipto y Turquía los cambios que quieren incluir en el plan de veinte puntos formulado por el presidente de EEUU.

Entre sus reclamaciones —porque a estas alturas ya no son exigencias— están: que se elabore un calendario de retirada del ejército israelí, garantías de exilio seguro para sus comandantes, la posibilidad de conservar armamento defensivo, y que la junta de transición no sea dirigida por Trump, sino por los propios palestinos.

Mientras el mundo se agarra a esa esperanza, aquí también estamos pendientes de la Flotilla. A pesar de las peticiones de varios gobiernos —incluidas tres cuartas partes del nuestro—, esta siguió adelante hasta que anoche fue interceptada por el ejército israelí. Finalmente, se permitió la descarga de la ayuda humanitaria. El buque Furor no tuvo que intervenir, pero la Armada israelí continuó interceptando barcos esta madrugada. Entre ellos, el de Greta Thunberg. "Greta y sus amigos están sanos y salvos", publicó el Ministerio de Exteriores israelí en un tuit.

La evolución de los Presupuestos

Le pregunté ayer a la ministra Isabel Rodríguez si había que descartar que María Jesús Montero nos estuviera mintiendo cuando dice que se reúne con los grupos para preparar los presupuestos. Y me dijo que sí, que era impensable. Aseguró que las reuniones son discretas.

También el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, insistió en que se trabaja de manera intensa. Lo que ocurre es que, al preguntar a los socios necesarios para aprobar las cuentas, lo niegan. Lo ha hecho Ione Belarra y también Compromís —que recordemos forma parte de Sumar. Su diputada Micó va más allá y cree que lo que está haciendo Sánchez es repetir la estrategia de 2019 para acabar convocando elecciones.

La defensa de Begoña Gómez

La esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, ha recurrido el último auto del juez Peinado, el del jurado. En su defensa argumenta que no existe un estatuto específico para la cónyuge del presidente del Gobierno.

Mantiene que es una ciudadana particular y que, por tanto, no puede considerarse malversación porque no es funcionaria pública. En este sentido, su equipo jurídico también ha criticado a la Audiencia Provincial, que fue quien señaló hace cuatro meses que a Begoña Gómez había que considerarla funcionaria pública a efectos penales.