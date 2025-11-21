Las tres noticias de Carlos Alsina para empezar el día: "El Gobierno busca ya nuevo fiscal general del Estado de su cuerda"

El Tribunal Supremo condena al fiscal general del Estado y el Gobierno busca sustituto; La clase política reaccionan al fallo del Supremo; y el rey impone el toisón de oro a Felipe, Roca y Herrero de Miñón, así como a la reina emérita doña Sofía.

Así resume Alsina las principales noticias del día:

El Gobierno busca nuevo fiscal general del Estado

El fallo del Tribunal Supremo es lo único que tenemos hasta que conozcamos la sentencia completa. Lo que explica el fallo es que la condena al fiscal general del Estado -otro hito que se supera en esta legislatura- no es por la revelación de secretos sino por la revelación de datos reservados. El tribunal, por cinco votos a dos, se acoge a la segunda parte del artículo 417.1 del Código Penal para condenar a Álvaro García Ortiz en la que se recoge la pena por revelar informaciones (porque diferencia entre secretos e informaciones) de los que tenga conocimiento por razón de su cargo. Y que no pudiendo divulgarlos, lo haga. Pena de multa e inhabilitación para el cargo. En este caso fiscal general.

Lo más curioso de esto es que es su afán por defenderse de la revelación de secretos fue el propio García Ortiz el que se condenó en el juicio cuando se responsabilizó de haber dictado la nota de prensa y haber incluido el entrecomillado del correo del abogado de González Amador porque sin esa frase "la nota de prensa se quedaba coja". No le condenan por revelar un secreto -no hay pena de cárcel- sino por divulgar una información que debía proteger. Poco importa que ya se hubiera publicado porque no debía en ningún caso si no quería incurrir en un delito era el fiscal general.

El gobierno ya se ha puesto a buscar a un nuevo fiscal general. Tiene como límite la reforma que pactó con el PP y que aprobó el Parlamento. No puede nombrar a nadie que en los últimos cinco años haya sido ministro, secretario de Estado, diputado, senador o miembro de un gobierno autonómico.

Además, como no se ha aprobado todavía la Ley Bolaños, el nuevo fiscal será relevado por el próximo gobierno. O renovado si este es de Pedro Sánchez. Dependiendo a quien elija el presidente como nuevo fiscal general tendrá una lectura u otra. Si no es de la cuerda directa de García Ortiz se interpretará como que pasa página de este episodio. Si elije a un colaborador directo como Villafañe o la teniente fiscal Sánchez Conde se verá como que redobla su órdago.

Hasta que no se publique la sentencia y se haga afectiva la inhabilitación, el Gobierno no puede nombrar a un nuevo fiscal general. Mientras él no dimita. Veremos cuántos días más aguanta condenado en el cargo.

La clase política se toma el fallo del Supremo como si fuera una final de Champions

Las reacciones que han tenido los partidos políticos muestran la mesura que reina en esta época. Ninguna. Los portavoces de los grupos que sustentan al Gobierno, PSOE y Sumar, no se han mordido la lengua. "Una auténtica vergüenza", ha dicho Patxi López sin haberse si quiera interesado en entender el fallo. Tampoco Enrique Santiago cuando acusa al tribunal de hacer política y denuncia que nadie ha mostrado la culpabilidad del fiscal. Aunque fuera el propio García Ortiz el que la reconoció como hemos explicado.

El independentismo no ha tardado en salir y decir que esto que dice hoy el Gobierno, PSOE y Sumar, es lo que dijeron ellos cuando la sentencia del procés. "Somos los menos sorprendidos", ha dicho la delegada de Puigdemont en el Congreso, Miriam Nogueras.

Para el Partido Popular es todo lo contrario. La novia del novio, es decir Ayuso, lo celebra señalando a Pedro Sánchez. Y Feijóo le pide al presidente que dimita y pida perdón por nombrar a este fiscal. No tiene suerte Sánchez con los nombramientos que hace.

Aun condenado, García Ortiz sigue ocupando su cargo de fiscal. Y hoy el fiscal general está invitado al acto del Palacio Real. Otra cosa es que fuerce aún más la institución y acuda. Veremos.

Actos por el inicio de la democracia sin el rey emérito

Hoy no se cumplen cincuenta años de nada, pero el rey impone el toisón de oro a Felipe, Roca y Herrero de Miñón en el Palacio Real y asiste después a un acto en el Congreso. Donde Sánchez bendijo ayer la serie basada en el libro de Cercas 'Anatomía de un instante' en una suerte de certificado gubernamental de buenas prácticas al equipo que la ha realizado.

Los reyes Felipe y Letizia presiden esta mañana el acto en el que se impondrá el toisón de oro a la reina emérita doña Sofía, al expresidente Felipe González y a los padres de la Constitución Miquel Roca y Herrero de Miñón.

En el Palacio Real sí estará presente Pedro Sánchez, que no acudirá sin embargo después al Congreso con la excusa de que tiene que partir hacia Johannesburgo para acudir este fin de semana a la cumbre del G20.

No estará en ninguno de los dos actos el rey Juan Carlos. Que será homenajeado pasado mañana en un almuerzo privado organizado por su hijo el rey Felipe para la familia.

