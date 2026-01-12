Las tres noticias de Carlos Alsina para empezar el día: "Los enemigos de dios se multiplican en Irán"

Irán vive una escalada represiva sin precedentes bajo el apagón informativo impuesto por el régimen, mientras Venezuela sigue dando señales ambiguas de obediencia a Washington y, en España, un manifiesto interno vuelve a cuestionar el rumbo político del PSOE ante el avance de la extrema derecha.

Irán: protestas bajo el apagón informativo

Lo primero es lo que está sucediendo en Irán, y que conocemos a cuentagotas porque el régimen de los ayatolás ha decretado ya el cuarto día consecutivo de corte de internet y telefonía. La información que llega a Occidente por comunicación vía satélite indica que, lejos de frenarse, las manifestaciones siguen creciendo.

En las últimas horas han circulado vídeos y fotografías en los que se observan filas de cadáveres en el centro de medicina legal de Teherán, adonde acuden familias que llevan días sin noticias de sus allegados. La ONG afincada en Estados Unidos y cercana a la oposición, Human Rights Activists News Agency, afirma tener ya verificados más de 500 fallecidos, entre ellos ocho menores de edad, desde el inicio de las protestas.

Desde Washington, Reza Pahlaví, primogénito del último sha, insiste en pedir a los manifestantes que permanezcan en las calles, asegurando disponer de información según la cual sectores del Ejército se estarían negando a ejecutar las órdenes de represión.

Lo que comenzó hace dos semanas como protestas por la crisis económica y el encarecimiento de los precios en Mashhad ha derivado ya en concentraciones contra el régimen de Alí Jameneí en más de un centenar de localidades, incluida Teherán. El temor del régimen se refleja en la violencia de la represión, de la que empiezan a acumularse pruebas gráficas.

Venezuela: gestos controlados y silencios impuestos

La líder opositora venezolana María Corina Machado ha afirmado que los pueblos de Irán y de Venezuela serán libres. Esta semana será recibida por Donald Trump en la Casa Blanca. Se había especulado con una posible visita de Delcy Rodríguez, aunque el régimen bolivariano niega que la presidenta interina vaya a salir del país por ahora.

Esta madrugada, las autoridades chavistas han vuelto a insistir en su autonomía política y en que el único liderazgo vigente es el de Nicolás Maduro. La realidad es que, por el momento, Diosdado Cabello es el único alto cargo que parece desafiar abiertamente los mandatos de Trump, alentando movilizaciones chavistas en la calle.

Mientras tanto, familiares de presos políticos continúan aguardando a las puertas de las cárceles. Las liberaciones avanzan mucho más despacio de lo esperado y bajo una estricta condición de silencio, como recordaron algunos allegados de los españoles liberados que llegaron a nuestro país el viernes.

Socialdemocracia21: debate interno en el PSOE

Socialdemocracia21 es el nombre del manifiesto de nueve páginas con el que Jordi Sevilla intenta abrir el debate sobre el futuro inmediato del PSOE. El documento presenta dos singularidades: no se ha presentado en rueda de prensa, sino difundido en redes sociales junto a un vídeo del propio Sevilla, y asegura contar con el respaldo de más de cuarenta cargos del partido.

Entre los supuestos firmantes habría dos secretarios generales de federaciones socialistas, aunque el documento no incluye nombres, lo que impide calibrar la fuerza real con la que nace la iniciativa.

Sevilla sostiene que el PSOE necesita un cambio de rumbo porque su estrategia actual ha alimentado el auge de la extrema derecha y lo que denomina la dictadura de las minorías. Un diagnóstico que, según afirma, se refleja en las encuestas y en resultados como los de Extremadura, donde Vox llegó a situarse por delante del PSOE en algunos municipios.

Los sondeos publicados hoy sitúan al partido de Santiago Abascal por encima de los 60 diputados —frente a los 33 actuales— y rozando el 18% de los votos. Superaría al PSOE en dos circunscripciones y empataría en una veintena, consolidando un escenario político cada vez más fragmentado.