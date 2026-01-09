La Audiencia Nacional abre diligencias para investigar a Zapatero por presunta colaboración con el régimen de Maduro

Según ha confirmado Onda Cero en fuentes oficiales, la Audiencia Nacional ha abierto diligencias para investigar al expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, por su posible colaboración con la estructura criminal de Nicolás Maduro y el régimen chavista de Venezuela.

El magistrado Antonio Piña justifica esta medida basada en la querella presentada por Hazte Oír, que señala al expresidente por participar en un delito de tráfico de drogas, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal.

Según el auto del titular del Juzgado Central de Instrucción Número 6, los posibles hechos que se apuntan en la querella "presentan características que hacen presumir la posible existencia de una infracción penal", pero "no estando determinadas la naturaleza y circunstancias de tales hechos", "es procedente instruir diligencias previas y practicar aquellas esenciales encaminadas a efectuar tal determinación y, en su caso, el procedimiento aplicable".

El juzgado da traslado al Ministerio Fiscal para que certifique si es competente para llevar a cabo la investigación.

Qué dice la querella de Hazte Oír

Hazte Oír apuntó en su querella a la supuesta comisión de delitos de tráfico de drogas, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal, indicando que la Audiencia Nacional sería competente para conocer estos hechos en tanto Zapatero, como ciudadano español, habría perpetrado los mismos "en el extranjero".

La asociación pidió al tribunal como medidas cautelarísimas que retire al expresidente socialista su pasaporte, le prohíba salir de España y que le obligue a comparecer ante el juzgado cada siete días.

Además, reclamó la declaración como investigado del expresidente y que se llame como testigos al exministro José Luis Ábalos, su exasesor Koldo García y al empresario Víctor de Aldama.

La asociación considera que "lo ocurrido en Estados Unidos no puede quedarse allí": "Si existen indicios de una organización criminal dedicada al narcotráfico y al blanqueo, y de quienes habrían facilitado su operativa y su impunidad internacional, España debe investigar hasta el final".

A su juicio, la actuación de Zapatero "no se limitó a un papel político o diplomático, sino que habría contribuido de forma decisiva a apuntalar y facilitar la operativa internacional del régimen de Maduro".

"Esa colaboración con la estructura criminal habría servido para reforzar su capacidad de actuación, su cobertura exterior y su continuidad, elementos que ahora deben ser investigados en sede judicial para depurar, en su caso, las responsabilidades penales correspondientes", sostiene Hazte Oír.