Una explosión en un edificio de Madrid deja un fallecido y al menos nueve heridos

Una explosión de gas ha sacudido esta tarde el barrio de Carabanchel en Madrid, causando graves daños estructurales en un inmueble de cuatro plantas y movilizando a todos los servicios de emergencia de la capital. El suceso, ocurrido sobre las 16:15 horas en la calle Azcoitia 32, ha dejado un muerto y al menos nueve heridos por el momento.

Colapso del forjado y rescate entre escombros

La deflagración provocó el derrumbe del forjado de la cubierta sobre la cuarta planta de un edificio que se encontraba en obras, según han informado fuentes de Emergencias Madrid. Los Bomberos del Ayuntamiento de Madrid lograron rescatar a cuatro personas, una de ellas fallecida en el acto, mientras que otras tres fueron evacuadas en estado muy grave y trasladadas a hospitales de la capital.

El Samur-Protección Civil atendió inicialmente a ocho heridos leves en el lugar, aunque las cifras más graves confirman tres personas en estado crítico por politraumatismos y quemaduras. Vecinos alertaron de una cuarta persona desaparecida bajo los restos, lo que mantiene activo el operativo de búsqueda.

Edificio acordonado y conmoción vecinal

La Policía Municipal y Nacional han acordonado una amplia perímetro alrededor del inmueble, donde se han congregado decenas de vecinos conmocionados por la escena. Fuentes de Emergencias Madrid han confirmado que el edificio presenta "graves daños estructurales" que impiden el acceso sin garantías.

Los servicios de emergencia continúan trabajando en la estabilización de la estructura y la revisión de plantas adyacentes para descartar más atrapados. La causa exacta de la explosión, presumiblemente relacionada con una acumulación de gas durante las obras, está bajo investigación policial.

