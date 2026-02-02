Las tres noticias de Carlos Alsina para empezar el día: "Las encuestas se lo ponen aún más negro al PSOE"

Así resume Carlos Alsina las principales noticias del día:

Seis días para que voten los aragoneses

Las encuestas se lo ponen aún más negro al PSOE. Mínimos históricos para los socialistas y subidón de Vox, a la extremeña. Sánchez y Feijoo se denigran mutuamente a cuento de las pensiones y de los muertos de Adamuz y de la riada.

Zapatero en esta campaña no participa. La policía sigue investigando al amigo que le pagó por labores de consultoría cuatrocientos cincuenta mil euros en seis años.

Los presos políticos en Venezuela esperan la amnistía

Tras el anuncio que hizo la delegada de Trump, Delcy Rodríguez, el viernes, falta conocer qué dirá exactamente la ley que se prepara. Y si reconocerá como abusos del régimen las detenciones, encarcelamientos y torturas o lo hará pasar por un acto de generosidad hacia los violentos y subversivos.

Maduro cumple un mes detenido mientras el madurismo se cuartea.

Alcaraz ganó en Australia

Y Alcaraz, qué decir ya de Alcaraz. Ganó en Australia, ganó a Djokovic, y ganó a Nadal, que pierde el título de jugador más joven que completa los cuatro torneos de gran slam en favor de su discípulo murciano. Carlos tuvo un cariñoso recuerdo para quienes decían que no pasaría de cuartos.