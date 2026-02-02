MÁS DE UNO

Las tres noticias de Carlos Alsina para empezar el día: "Las encuestas se lo ponen aún más negro al PSOE"

Este lunes, 2 de febrero, Carlos Alsina nos trae las historias para empezar la mañana: de las encuestas en Aragón y los malos datos para el PSOE a la victoria de Alcaraz en Australia.

Carlos Alsina

Madrid |

Tres historias para empezar el día, con Carlos Alsina

Así resume Carlos Alsina las principales noticias del día:

Seis días para que voten los aragoneses

Las encuestas se lo ponen aún más negro al PSOE. Mínimos históricos para los socialistas y subidón de Vox, a la extremeña. Sánchez y Feijoo se denigran mutuamente a cuento de las pensiones y de los muertos de Adamuz y de la riada.

Zapatero en esta campaña no participa. La policía sigue investigando al amigo que le pagó por labores de consultoría cuatrocientos cincuenta mil euros en seis años.

Los presos políticos en Venezuela esperan la amnistía

Tras el anuncio que hizo la delegada de Trump, Delcy Rodríguez, el viernes, falta conocer qué dirá exactamente la ley que se prepara. Y si reconocerá como abusos del régimen las detenciones, encarcelamientos y torturas o lo hará pasar por un acto de generosidad hacia los violentos y subversivos.

Maduro cumple un mes detenido mientras el madurismo se cuartea.

Alcaraz ganó en Australia

Y Alcaraz, qué decir ya de Alcaraz. Ganó en Australia, ganó a Djokovic, y ganó a Nadal, que pierde el título de jugador más joven que completa los cuatro torneos de gran slam en favor de su discípulo murciano. Carlos tuvo un cariñoso recuerdo para quienes decían que no pasaría de cuartos.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer