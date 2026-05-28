Las tres noticias de Carlos Alsina para empezar el día: "Empieza en Badajoz el juicio al hermano del presidente Sánchez"

Ferraz, las cloacas del PSOE y el juicio al hermano de Pedro Sánchez marcan una jornada de máxima presión política para el Gobierno. Así resume Carlos Alsina las principales noticias del día.

La UCO entra en Ferraz por la trama de Leire Díez

El requerimiento de documentos al PSOE duró lo que un registro a una sede. Doce horas estuvo la UCO ayer en la sede socialista de Ferraz. No por financiación irregular sino por la presunta financiación desde el partido de las cloacas de las que Santos Cerdán puso al frente a la fontanera Leire Díez. Escritora según ella y una simple militante según los portavoces y ministros socialistas cuando estalló su caso. Hoy sabemos que, cuando el entonces secretario de organización la recibió al dejar su militancia para entregarle el pendrive con su supuesta investigación, en realidad, se estaban viendo cómo se habían visto en cuarenta ocasiones antes. Diecisiete de ellas en Ferraz.

No parece una simple militante como sostuvieron ministros y portavoces socialistas hace un año cuando la fontanera se apareció en nuestras vidas.

El auto del juez Pedraz no sólo explica el funcionamiento de las cloacas sino que va relacionando a los protagonistas de las principales causas judiciales en las que está inmerso el PSOE. Todo comenzó con el retiro fake de Pedro Sánchez en abril de 2024 por la investigación del juez Peinado a Begoña Gómez. Un día después de la carta del presidente del gobierno anunciado ese retiro Santos Cerdán convoca a Leire Díez de urgencia junto a varios altos cargos del partido para formar presuntamente una trama con el objetivo de desestabilizar cualquier investigación policial o judicial que pudiera afectar al PSOE y al gobierno. Principalmente pagando sobornos.

La coordinación que muestra el grupo en sus conversaciones, especialmente la locuaz Leire Díez, es lo que lleva al juez a establecer que había una unidad de acción clara con Santos Cerdán al frente y la estructura del PSOE al servicio de la trama. Es el partido el que envía billetes de avión a la fontanera y el que permite que pueda cobrar 4.000 euros al mes que en realidad pagarían a través de empresas interpuestas. Entre ellas la de Gaspar Zarrías.

También el propio PSOE pagó al abogado Ismael Oliver cerca de 28.000 que acabaron finalmente en el bolsillo de Leire. Al igual que acabaron en la trama los 128.000 euros que Ferraz pagó al abogado Teijelo -el que después sería abogado Santos Cerdán-. Para afrontar estos pagos el PSOE habría falseado las notas de encargo y las facturas que justificaban el gasto. Por eso la gerente Ana María Fuentes está también imputada y de la que dijo ayer Pedro Sánchez que había llevado las cuentas de una manera escrupulosa cuando se enteró de su nueva situación procesal.

Más pagos. O más intentos. La cloaca del PSOE ofreció a Carmen Pano cincuenta mil euros a cambio de no ratificar en el juzgado que había llevado dinero en efectivo a Ferraz. Y treinta mil al fiscal anticorrupción José Grinda para que pidiera el archivo de alguna causa. El fiscal denunció el intento de soborno. Aunque el one era Pedro Sánchez. Aparece citado el presidente del gobierno. Citado, claro por Leire, al afirmar que lo que hacen Santos lo hacen por orden del one.

Comienza el juicio a David Sánchez en Badajoz

Ni un día sin sobresalto en la familia socialista. Porque hoy comienza en la Audiencia Provincial de Badajoz el juicio al hermano del presidente David Sánchez y al ex secretario general de los socialistas extremeños Gallardo por el supuesto enchufe del músico en la Diputación de Badajoz. Para el que crearon una plaza específica y posteriormente la adaptaron aún más.

Moncloa siempre achacó esta investigación al lawfare. Las cloacas de Leire Diez trataron de desacreditar también la instrucción de la juez Beatriz Biedma. La Fiscalía pidió el archivo de la causa. Aunque después la Audiencia Provincial y el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura avalaron ese trabajo. El juicio se inicia hoy con las cuestiones previas. Está previsto que hasta el cuatro de junio, dentro de una semana, declaren los principales acusados.

Veremos cuándo se le puede preguntar al presidente Pedro Sánchez por este juicio dada su querencia a responder a la prensa únicamente cuando viaja al extranjero. Ayer se le pudo preguntar por el registro en Ferraz porque le pilló en Roma después de ver al Papa León XIV. Repitió el presidente en varias ocasiones que no cambiar de gobierno permite seguir solucionando los problemas no ya de España sino del mundo. Y que si fuera por interés partidista convocaría elecciones pero que debe pensar en dar estabilidad al país.

Perdió el Rayo Valleano la final de la Conference League

Y el Rayo Vallecano. No pudo ser y perdió en la final de la Conference contra el Crystal Palace por uno a cero pero lo logrado es para celebrarlo también por todo lo alto y así lo hace una afición, la del barrio de Vallecas, que ha acompañado hasta el final al único subcampeón europeo que ha dado este año el fútbol español.