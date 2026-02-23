Las tres noticias de Carlos Alsina para empezar el día: "Debutó el Sánchez mitinero en la precampaña de Castilla y León"

La muerte de 'El Mencho' y la ola de violencia en México, el nuevo giro arancelario de Trump que tensiona a la Unión Europea y el arranque del ciclo electoral en Castilla y León marcan así las principales claves del día:

México tras la muerte de 'El Mencho'

Está intentando la presidenta mexicana Sheinbaum dar tranquilidad a los ciudadanos explicando que la gran mayoría del país está en calma, después de que ayer los sicarios del cártel de Jalisco Nueva Generación tomaran las calles de una decena de estados tras la captura y muerte de su líder, Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, considerado el narcotraficante más peligroso y perseguido del mundo.

La DEA ofrecía 15 millones de dólares por su captura, que se produjo en una operación del Ejército mexicano en la que ha colaborado EEUU con tareas de inteligencia. Lograron capturarle vivo, pero murió durante el traslado en helicóptero a Ciudad de México.

La reacción del cártel, como ya ocurrió en el pasado con otros grandes capos, ha sido quemar tiendas, gasolineras y vehículos, bloquear carreteras e intentar tomar por la fuerza algunos aeropuertos, como el de Guadalajara o el de Puerto Vallarta.

Siguiendo las recomendaciones de otras embajadas, la española ha pedido a sus connacionales que extremen la precaución y eviten especialmente los pasos fronterizos entre México y EEUU. Muchos turistas se han visto obligados a refugiarse en sus hoteles o a cambiar sus planes ante la interrupción de conexiones por carretera.

La prensa mexicana celebra el éxito del operativo, uno de los golpes más contundentes contra el narcotráfico de los últimos años. Pero visto el caos generado en varios puntos del país, hay quien cuestiona si México está preparado para acoger este verano el Mundial de fútbol que organiza junto a EEUU y Canadá.

Trump reabre la guerra arancelaria

Lo segundo es el descontrol comercial que vuelve a proponer Trump. Cuando parecía que la guerra por sus aranceles se iba normalizando porque se aceptaba negociar, una sentencia del Tribunal Supremo ha provocado un nuevo giro. No porque limite sus competencias, sino porque en su reacción ha invocado una ley comercial nunca utilizada hasta ahora para aumentar los aranceles de forma generalizada en un 15%.

Al menos durante cinco meses, porque después deberá convalidarlo el Congreso estadounidense.

La Unión Europea ya ha puesto pie en pared. El comisario europeo Sefcovic recuerda que ambas potencias firmaron el verano pasado un acuerdo en el que los Veintisiete aceptaban un arancel del 15%, además de rebajar los propios y comprometer compras de gas, petróleo y armas a EEUU.

Bruselas reclama claridad: un acuerdo es un acuerdo. Si se aplica el nuevo incremento, la UE perdería competitividad frente a otros países. El presidente de la comisión de Comercio del Parlamento Europeo ha anunciado que pedirá suspender la ratificación prevista hasta que Trump aclare sus intenciones.

En la misma situación que la UE están socios como Reino Unido y Australia. La Casa Blanca ya dejó claro que empezará a cobrar ese 15% extra.

Castilla y León y la movilización electoral

El jueves será la tradicional pegada de carteles para las elecciones del 15 de marzo en Castilla y León, las terceras de este ciclo tras Extremadura y Aragón. Y antes de las de Andalucía, a las que Juanma Moreno aún no ha puesto fecha.

Esta noche estará Feijóo en La Brújula con Latorre, hablando de su relación con Vox ahora que viene doblando resultados. En 2022 Vox obtuvo trece procuradores y ahora las encuestas le dan hasta diecinueve, aunque podría no ser necesario para que Mañueco fuera investido si sumara con Unión del Pueblo Leonés, Por Ávila y Soria Ya.

Salvo para el CIS de Tezanos, las encuestas sitúan al PSOE como mucho igualando en procuradores aunque bajando en porcentaje de voto. Por eso Pedro Sánchez se ha puesto manos a la obra para movilizar al electorado socialista. El mensaje es el mismo que en otros territorios: frenar los acuerdos entre PP y Vox. En sus mítines se repiten dos ideas: su intención de seguir en La Moncloa hasta 2027 y volver a presentarse, y la necesidad de movilizar al votante de cara, sobre todo, a las generales.